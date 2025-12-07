Ion Cristoiu: „Toată lumea a luat foc în urma declarațiilor lui Georgescu că va opri ajutorul trimis Ucrainei”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Călin Georgescu nu a mai fost dorit la nivel european după ce a spus că oprește ajutorul militar oferit Ucrainei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Asta cu americanii e o pistă falsă. Declarația lui Blinken este după ședința CSAT. Marius Tucă, este o răfuială a clicii din interior. Pierde timpul. Eu cred că ar fi bine pentru ei să spună că le-a ordonat cineva, dar nu le-a ordonat nimeni.”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Călin Georgescu nu a mai fost dorit la nivel european după ce a spus că oprește ajutorul militar oferit Ucrainei. Acesta a fost întrebat care sunt, în opinia sa, factorii externi care au ajutat la realizarea „loviturii de stat”. Jurnalistul a început prin a spune că Franța și Uniunea Europeană și-au dat acceptul. Acesta precizează că nu este sigur dacă au fost și implicații directe, dar acceptul sigur a fost dat. Cristoiu susține că Georgescu a fost terminat politic după propunerea de a nu mai ajuta Ucraina, din punct de vedere militar. Jurnalistul menționează că inclusiv Zelenski a luat foc după această declarație.