Ion Cristoiu: „Toată lumea a luat foc în urma declarațiilor lui Georgescu că va opri ajutorul trimis Ucrainei”

Andrei Rosz
07 dec. 2025, 09:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Călin Georgescu nu a mai fost dorit la nivel european după ce a spus că oprește ajutorul militar oferit Ucrainei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Asta cu americanii e o pistă falsă. Declarația lui Blinken este după ședința CSAT. Marius Tucă, este o răfuială a clicii din interior. Pierde timpul. Eu cred că ar fi bine pentru ei să spună că le-a ordonat cineva, dar nu le-a ordonat nimeni.

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Călin Georgescu nu a mai fost dorit la nivel european după ce a spus că oprește ajutorul militar oferit Ucrainei. Acesta a fost întrebat care sunt, în opinia sa, factorii externi care au ajutat la realizarea „loviturii de stat”. Jurnalistul a început prin a spune că Franța și Uniunea Europeană și-au dat acceptul. Acesta precizează că nu este sigur dacă au fost și implicații directe, dar acceptul sigur a fost dat. Cristoiu susține că Georgescu a fost terminat politic după propunerea de a nu mai ajuta Ucraina, din punct de vedere militar. Jurnalistul menționează că inclusiv Zelenski a luat foc după această declarație.

„A fost acceptul Franței și al Uniunii Europene, ei au…. Nu știu dacă s-a și intervenit din acest punct de vedere. Oricum, pe Călin Georgescu l-a terminat propunerea de a nu mai face ajutor militar. Cred că în acel moment și Zelenski a luat foc… Asta cu americanii e o pistă falsă. Declarația lui Blinken este după ședința CSAT. Marius Tucă, este o răfuială a clicii din interior. Pierdem timpul. Eu cred că ar fi bine pentru ei să spună că le-a ordonat cineva, dar nu le-a ordonat nimeni.”, a explicat jurnalistul.

Cele mai noi