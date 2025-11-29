Gigi Nețoiu: „ACȚIONARII Bucureștiului sunt cei care plătesc taxele și impozitele. Trebuie făcut un audit”

Gigi Nețoiu, în intervenția sa din emisiunea Marius Tucă Show din 26 noiembrie 2025, explică motivele pentru care zeci de șantiere începute în București nu sunt continuate și blochează traficul. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Gigi Nețoiu afirmă că multe dintre aceste lucrări au depășit termenul de finalizare de 2-3 ani, iar problema principală este lipsa muncitorilor pe șantiere, pentru că antreprenorii nu sunt plătiți la timp. Astfel, oamenii stau fără să lucreze din lipsa banilor și activitatea se blochează. De asemenea, Nețoiu critică modul în care se gestionează șantierele, argumentând că nu există o strategie coerentă, iar prioritățile nu sunt bine stabilite.

„Vedem de ce aceste șantiere, 80-90 începute, de ce nu continuă, de ce blochează Bucureștiul. Da, dar problema este că nu e nimeni pe șantierele astea. Și vă spun și de ce, că am stat de vorbă cu un antreprenor. Pentru că încep lucrările, ei nu-i plătesc și atunci oamenii stau o lună, stau două, nu au de unde să continue lucrările și blochează. Am închis șase benzi, unde e podul Constanța. Prima dată, luați câte un sens de mers pe o parte și pe alta și blochezi patru și lucrezi. Deci nu are nimeni nicio strategie” , spune Gigi Nețoiu.

În plus, subliniază că autoritățile, în special primăriile, sunt responsabile de această situație și că există lipsa de interes pentru specialiștii buni din domeniu, întrucât politicul prioritizează plasarea neamurilor și clientelei în funcții importante, în loc să rezolve problemele reale ale șantierelor