Gigi Nețoiu: „Am construit cea mai modernă fermă de vaci Angus din Europa. Lucrez cu doar 7 oameni. Totul este automatizat”

Malina Maria Fulga
06 nov. 2025, 11:45, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, povestește cum a reușit să construiască, spune el, cea mai modernă fermă de bovine din rasa Angus din Europa, aproape complet automatizată. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, omul de afaceri Gigi Nețoiu explică cum totul a început cu un fermier elvețian care a adus în Sibiu bovinele din rasa Angus, fapt ce l-a convins și pe el să investească în dezvoltarea unei astfel de ferme.

„În Sibiu m-am dus acolo, e firma Karpaten, care avea un elvețian care a venit acum 18 ani cu 100 de vaci. Taică-său fusese măcelar și a venit în România cu 100 de vaci. S-a căsătorit în Sibiu, a făcut doi copii și a ajuns acum la 5–6 mii de capete. Ușor, ușor a crescut rasa Angus. Este singura vacă rezistentă în Alaska. E o vacă liberă, dacă ai închis-o, nu rezistă. Am discutat cu el, am văzut înainte și i-am zis: „Vreau să cumpăr 300 de vaci.” Dar eu vreau top genetic, să-mi aleg din cele 4 mii. El a zis: „Da.” După ce am plătit avansul, am plecat la Dubai. Și i-am zis: „Voi veni înapoi pe data de 20 noiembrie.” Vițelele le iau la primăvară. Dar eu l-am plătit, am bătut palma. De atunci până acum a crescut carnea cu 35%.”

Nețoiu povestește cum a reușit să automatizeze ferma astfel încât să funcționeze cu doar șapte angajați și cum a crescut numărul bovinelor de la 300 la aproape 1.500, având planuri să extindă ferma și mai mult în viitor.

„Și de aici a plecat nebunia. Eu, între timp, când cumpăram acolo, cumpăram și fânețe. Pentru că oamenii, când vindeau terenul, aveau 3 hectare în câmp și 0,5 hectare aveau fânuri, cum se numea atunci. Luând mereu, m-am trezit că am vândut cultura mare și a rămas constant ceva de hectare de fânuri. Ce fac cu ele? Și atunci am luat decizia asta, am luat cei mai buni consultanți, cu cei de la Angus și, împreună cu toți specialiștii pe carne de vită, cu medici și cu ingineri, am făcut cea mai modernă fermă din Europa. Totul automatizat, 1.500 de capete, lucrez cu șapte oameni. Adică 500 de vaci mamă și 1.000 de viței.  Apă automatizată, mâncare automatizată, hrană. Se știe fiecare zi cantitatea. Pe 180 de hectare. Cu 25 de kilometri de garduri electrice. Cu irigație, cu panouri, cu stocare, cu puțuri. Vacile beau apă potabilă. Și l-am terminat în șase luni. Dar am lucrat 80 de oameni pe zi, de dimineața, de la 7, până seara, la 9. Vițeii nu se separă. Se bagă la îngrășat. Anul ăsta vreau să ajung la 1.500 și, la anul, vreau să dublez. Facem 3.000 de capete. De la primăvară încep să vând. Deci e cam 5 euro în viu. În jur de 5 euro un vițel la 200 și ceva de kilograme, cam 1.200 de euro. Și la 600 se vinde cu 3.000–3.500, asta înseamnă cam un an. Scazi hrana ce te-a costat, dar marele avantaj, fiind pe Mălul Dunării cu irigații, nu te costă nimic. Mănâncă iarbă. Adică ele, fiind împărțite pe șase standuri, ele sunt pe două standuri, se mută pe alte două, celelalte se reînsămânțează, se irigă și, la o lună de zile, reluăm acest ciclu. Dar trebuie să vezi, am făcut în două săptămâni 15 km de drum.”

