Gigi Nețoiu: „Ce l-a făcut pe Gigi Nețoiu să INTRE în cursa pentru Primăria Capitalei”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a vorbit despre motivele din spatele candidaturii sale la Primăria Generală a Capitalei. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gigi Nețoiu: „V-am spus, fiind în Grecia câteva zile, pentru că proiectul ăsta pe care l-am făcut… Cea mai modernă fermă din Europa, de vaci și de oi, am făcut-o în șase luni de zile. Da, fotovoltaice. Proiectul de panouri l-am făcut în 2 ani, aproape 60 de megawați producem pe zi și stocare în baterii 14 și dublăm încă 14 – 28.”

Invitat la Marius Tucă Show, Gigi Nețoiu a vorbit despre motivele din spatele candidaturii sale la Primăria Capitalei. Acesta a început prin a menționa proiectele pe care le-a gândit de-a lungul anilor. El susține că a început un proiect, fiind în vacanță în Grecia. Cea mai modernă fermă din Europa, după spusele afaceristului, a fost făcută de el în 6 luni. Un alt proiect, panourile fotovoltaice, a reușit să îl creeze în 2 ani și să producă 60 de megawați zilnic. Politicianul susține că nu s-ar fi gândit vreodată să candideze. Ineficiența celorlalte guvernări asupra Capitalei l-a făcut să vrea să devină Primar General.