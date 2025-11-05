Anca Alexandrescu: „Sunt foarte mulți actori care nu au loc în teatrele din București. Conducerea teatrelor este POLITIZATĂ”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Anca Alexandrescu, jurnalistă și candidata AUR la Primăria Generală a Capitalei, a vorbit despre cum teatrele din București sunt tot mai politizate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Anca Alexandrescu a vorbit despre cum Bucureștiul ar avea nevoie de un mall cultural. Aceasta susține că sunt mulți actori tineri care nu au loc în teatre. Mai mult de atât, jurnalista menționează și că teatrele sunt politizate, împreună cu directorii acestora. Aceasta adaugă și că trebuie să se termine cu interimatele prin teatre, la fel și cu numirile politice.
„Aș mai vrea ceva, stai așa să nu uit. Un mall cultural la București. Vreau să spun că sunt foarte mulți tineri actori care nu au loc în teatre. Bine, am văzut și acuma… Deci teatrele sunt politizate, directorii sunt politizați. Trebuie să se termine cu povestea asta cu director interimar puși politic. Trebuie să se termine peste tot cu lucrurile acestea. Dar un mall cultural unde sunt mulți actori tineri… Săli de cinema, de teatru, de expoziție. Trebuie să încurajăm. Trebuie pentru copiii noștri, Marius, să nu mai stea toată ziua pe tabletă și pe laptop. Să poată să meargă acolo și să aibă activități. Ar trebui un festival, dar cu muzică de calitate, pop, rock. Muzica anilor noștri pe care, atenție, pe care copiii noștri acuma o redescoperă pentru că după cum vezi, acum sunt remake-uri după muzica pe care o ascultăm noi în tinerețe. Și sunt niște… Dar sunt și acum artiști pe care copiii noștri îi iubesc, care concertează în întreaga lume. Uite, îți dau un exemplu, The Weeknd. Eu am fost cu fiica mea la The Weeknd. Acuma o să aibă din nou în Europa. De ce să nu vină și la București?”, a explicat jurnalista.