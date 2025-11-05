Anca Alexandrescu: „Sunt foarte mulți actori care nu au loc în teatrele din București. Conducerea teatrelor este POLITIZATĂ”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Anca Alexandrescu, jurnalistă și candidata AUR la Primăria Generală a Capitalei, a vorbit despre cum teatrele din București sunt tot mai politizate. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Anca Alexandrescu: „Muzica anilor noștri pe care, atenție, pe care copiii noștri acuma o redescoperă. Pentru că după cum vezi, acum sunt remake-uri după muzica pe care o ascultăm noi în tinerețe”

Invitat la Marius Tucă Show, Anca Alexandrescu a vorbit despre cum Bucureștiul ar avea nevoie de un mall cultural. Aceasta susține că sunt mulți actori tineri care nu au loc în teatre. Mai mult de atât, jurnalista menționează și că teatrele sunt politizate, împreună cu directorii acestora. Aceasta adaugă și că trebuie să se termine cu interimatele prin teatre, la fel și cu numirile politice.