Gigi Nețoiu: „Drulă nu a făcut niciodată nimic. Nu are niciun INTERES să ajute oamenii”

Gigi Netoiu, în emisiunea Marius Tucă Show din 19 noiembrie 2025, critică dur măsurile de restructurare și disponibilizările din România, considerând că acestea reprezintă o mare greșeală. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Gigi Nețoiu susține că în țară există proiecte mici cu utilaje nefolosite și muncitori aflați în șomaj tehnic, fapt ce indică lipsă de interes pentru oameni din partea conducerii, comparând negativ situația actuală cu perioada lui Ceaușescu, când fabricile funcționau non-stop.

„Dacă în continuare mergem pe a restructura și a da afară oamenii, e cea mai mare greșeală. Eu v-am spus dumneavoastră, în România lucrează la un proiect mic de câțiva kilometrii, cinci, șase, și câteva ore. Mergeți cu mine când vreți, dumneavoastră, o jumătate de oră și o să vedeți utilajele stau pe dreapta. Nu lucrează nimeni. Ceaușescu a făcut fabricile și uzinile și drumurile, dar se lucrau 24 din 24 de ore pe schimburi” , spune Nețoiu.

Netoiu atacă personalitatea lui Nicușor Dan, afirmând că acesta, fiind școlit în străinătate, nu are conexiune cu realitățile românești și nu are grijă de oameni, în contrast cu el, care a crescut muncind alături de români obișnuiți.