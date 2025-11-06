Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Gigi Nețoiu: „Omul de rând a fost abandonat în ROMÂNIA”

Serdaru Mihaela
06 nov. 2025, 08:00, Marius Tucă Show
Gigi Nețoiu, invitat în emisiunea „Marius Tucă Show” din data de 5 noiembrie 2025, a vorbit despre cum statul român a evoluat față de alte modele, punctând un contrast între statul arab și România în gestionarea resurselor și oportunităților pentru tineri și studenți. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Gigi Nețoiu a amintit că statul arab, în urmă cu 20-30 de ani, a investit în studenți trimițându-i să studieze, iar apoi le-a oferit teren și fonduri pentru a-și construi case, rezolvând astfel probleme majore precum cea a apei în orașe precum Dubai.

„Am foarte mulți prieteni. Să vezi ce a făcut statul arab. Statul arab, înainte de Ceaușescu, a trimis studenții, au făcut facultatea, s-au pregătit. Acum, 20 de ani, au spus toți studenții din toate țările care au venit cu rezidență după 15-20 de ani de experiență, statul le-a dat teren liber, 500 de mii de dolari să-și construiască casă și apa, pentru că acum, 30 de ani, marea problemă în Dubai era apa. Iar noi nu avem un bloc și au ieșit 10 de mii. Deci ei au venit și au adus toți studenții care au investit în ei și au adus înapoi. Iar ai noștri pleacă toți” , spune Gigi Nețoiu.

De asemenea, Nețoiu a făcut o critică dură la adresa administrației locale, afirmând că oamenii de rând și muncitorii sunt abandonați de interesul statului.

„Vedeți în comună dacă aveți unde să vă duceți, dacă aveți o problemă. Nu există așa ceva. Cred că omul de rând și muncitorul a fost abandonat, total, pentru niște interese care, le știți și dumneavoastră, mai mult sau mai puțin” , conchide Gigi Nețoiu

