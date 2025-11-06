Gigi Nețoiu: „România poate să dea mâncare sănătoasă pentru 100 milioane de oameni”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a criticat modul în care autoritățile tratează agricultura, susținând că, deși România are un potențial uriaș de producție, țara continuă să se bazeze masiv pe importuri. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gigi Nețoiu: „Doar 10–15% dintre români reușesc să mai mănânce o mâncare sănătoasă”

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu susține că alocările bugetare din România pentru agricultură sunt mult prea mici pentru un sector strategic. El afirmă că doar o mică parte a populației are acces la hrană sănătoasă produsă local, restul pieței fiind dominat de produse de import.

„Nicio țară din lumea asta, și în special pentru agricultură, unde cred eu că aici s-a greșit foarte mult, nicio țară nu este la 2–3% pentru agricultură. Dacă n-ai o mâncare sănătoasă, ceea ce noi nu mai avem de mult, poate procentul e 10–15% dintre oamenii care reușesc să mai mănânce o mâncare sănătoasă. Restul importăm.”

Mai mult decât atât, invitatul susține că România dispune de o capacitate de producție imensă și că ar putea hrăni până la 100 de milioane de persoane.