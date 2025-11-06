Gigi Nețoiu: „România poate să dea mâncare sănătoasă pentru 100 milioane de oameni”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a criticat modul în care autoritățile tratează agricultura, susținând că, deși România are un potențial uriaș de producție, țara continuă să se bazeze masiv pe importuri. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
„Nicio țară din lumea asta, și în special pentru agricultură, unde cred eu că aici s-a greșit foarte mult, nicio țară nu este la 2–3% pentru agricultură. Dacă n-ai o mâncare sănătoasă, ceea ce noi nu mai avem de mult, poate procentul e 10–15% dintre oamenii care reușesc să mai mănânce o mâncare sănătoasă. Restul importăm.”
Mai mult decât atât, invitatul susține că România dispune de o capacitate de producție imensă și că ar putea hrăni până la 100 de milioane de persoane.
„România poate să dea pentru 100 de milioane. Noi suntem, după Polonia, a doua țară. Eu resimt mai greu impulsurile de la fotovoltaice. Și atunci am zis, de ce să mai vând grâu? Hai să îl regăsim în creșterea animalelor, unde atunci, practic, dublezi prețul.”