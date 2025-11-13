Gigi Nețoiu: „ROMÂNIA trebuie să meargă mai departe lângă marile puteri din lume”

Gigi Nețoiu, în emisiunea „Marius Tucă Show” din data de 12 noiembrie 2025, exprimă critici dure la adresa guvernării și situației sociale și economice din România, evidențiind probleme precum creșterea dobânzilor, scumpirea alimentelor și abandonul școlar. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Gigi Nețoiu face referire la o stare de criză socială și politică, evidențiind că oamenii sunt afectați grav, iar guvernul pare instabil. În plus ,acesta mai critică direcția politică, menționând alegerea să sprijine Moldova și Ucraina chiar dacă acestea sunt sărace, în timp ce propriii copii ai românilor au dificultăți, inclusiv 800.000 de abandon școlar.

„Știți foarte bine bugetul partidelor e un million pe lună. Noi ne văităm că n-avem bani. Păi știți cât au costat alegerile într-un an jumate? Câteva sute de milioane de euro. În loc să fiu prieten cu cel mai puternic, eu mă duc și ce fac? Mă duc cu Moldova, care e mai săracă ca noi, mă duc cu Ucraina și aruncăm miliarde acolo și copiii noștri n-au să până pâine pe masă” , afirmă Nețoiu.

De asemenea, insistă pe nevoia prezenței polițiștilor de sector pentru a proteja oamenii și întreabă retoric, cine protejează cetățenii în contextul unor situații grave nerezolvate de autorități.