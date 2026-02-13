Prima pagină » Știri externe » CIA încearcă să recruteze militari chinezi printr-un videoclip online

CIA încearcă să recruteze militari chinezi printr-un videoclip online

Bianca Dogaru
13 feb. 2026, 08:43

CIA a lansat un videoclip în limba chineză prin care încearcă să convingă ofițeri din armata Chinei să colaboreze cu serviciile americane, potrivit CNN.

În clip apare un personaj fictiv – un ofițer chinez nemulțumit de corupția și de epurările din sistem – care decide să contacteze CIA pentru a-și proteja familia și viitorul.

Directorul CIA, John Ractliffe, a declarat pentru CNN că agenția va continua astfel de campanii și China este o prioritate majoră pentru serviciile de informații americane.

SUA încearcă de mai mulți ani să refacă rețeaua de spioni din China, după ce în urmă cu peste un deceniu mai multe surse americane au fost descoperite și arestate.

CIA susține că astfel de videoclipuri au încercat deja să aducă rezultate și că există interes din interiorul Chinei, pe fondul tensiunilor și al presiunilor din jurul liderului chinez Xi Jinping.

De la preluarea puterii în 2012, Xi a căutat în mod constant să țină sub control ierarhia militară a Chinei prin epurări periodice ale liderilor de rang înalt, care fac parte dintr-o campanie anticorupție mai amplă, care a pedepsit până în prezent peste 200.000 de oficiali, relatează sursa citată. 

Noul videoclip de recrutare face parte dintr-un efort mai amplu de a contracara ceea ce oficialii americani consideră a fi principala amenințare strategică cu care se confruntă SUA în prezent și de a slăbi un guvern chinez care s-a dovedit a fi una dintre cele mai dificil de penetrat ținte de informații.

