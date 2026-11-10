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Dan Dungaciu critică reacția autorităților în actualul context geopolitic: „Slăbiciunea statului este cea mai mare amenințare la securitatea României”

Andrei Rosz
Dan Dungaciu critică reacția autorităților în contextul geopolitic actual: „Slăbiciunea statului este cea mai mare amenințare de securitate a României”
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Dan Dungaciu susține că cea mai mare amenințare la securitatea României este slăbiciunea statului. Sociologul critică atitudinea României în raport cu partenerul strategic și cu administrația de la Washington. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

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„Nici nu mai știi cine e statul”

Invitat la Marius Tucă Show, Dan Dungaciu spune că statul român este unul în care niciun partener extern nu se poate încrede. Acesta consideră că cea mai mare amenințare la adresa securității României este „slăbiciunea statului”.

„Se vede ce e în statul ăsta român, din moment ce noi balansăm așa, între stânga și dreapta. Slăbiciunea statului român este cea mai mare amenințare de securitate la adresa României. Dacă statul ăsta reacționează așa, în asemenea momente… Păi, cum vrei să te bazezi pe statul ăsta? Nici nu mai știi cine e statul.”, susține analistul.

„Promotorul anti-euroatlantismului este adus la București cu surle și trâmbițe”

Dungaciu amintește atitudinea României în legătură cu invazia americană din Irak, din 2003. Acesta povestește cum românii au fost printre primii care s-au implicat într-un proiect comun care să anuleze efectul de rupere de SUA și de NATO. „Scrisoarea celor 12”, adaugă el, a fost încercarea de a apropia România de SUA după disputa diplomatică dintre europeni și americani. Analistul spune că zilele viitoare va ajunge la București unul dintre promotorii distanțării dintre Europa și SUA. Acesta este scandalizat că nimeni nu dezbate venirea lui Guy Verhofstadt în România.

„În chestiunea cu Irak, noi am fost primii care am anulat acel proiect, când am scris scrisoarea celor 12 președinți, în care, ca să zic așa, se anula efectul de rupere față de America și de NATO pe care l-au declanșat europenii în 2003. Unul dintre promotorii acestei chestiuni a fost Guy Verhofstadt, pentru că atunci era premierul în funcție al Belgiei. Atunci s-a vorbit despre noua și vechea Europă. Iar acum, promotorul anti-euroatlantismului este adus la București cu surle și trâmbițe.”, amintește geopoliticianul. 

Guy Verhofstadt lansează la București cartea „Înfrângerea Trumpismului”

Fostul premier al Belgiei, Guy Verhofstadt, participă la EUROSFAT 2026, unde își lansează un volum dedicat criticii trumpismului. Evenimentul are loc pe 12-13 noiembrie și va conține mai multe paneluri de discuții. Vor fi prezenți atât invitați naționali, cât și invitați internaționali. Cartea fostului premier al Belgiei aduce în discuție relația dintre mișcarea politică MAGA și viitorul democrației. Verhofstadt, fost lider al grupului liberal ALDE din Parlamentul European, este un susținător al integrării europene și un critic al mișcărilor suveraniste-conservatoare.

„Ne-au păcălit românii când s-au întâlnit cu omul nostru de la Pentagon?”

Sociologul se întreabă ce pot raporta angajații de la Ambasada SUA din România despre venirea lui Guy Verhofstadt. El crede că americanii se vor îndoi de intențiile românilor, mai ales după venirea lui Elbridge Colby, al doilea om din Pentagon, la București

„Îmi e milă de oamenii de la Ambasada Statelor Unite de la București, de pildă, care stau și trebuie să scrie raportul. Se întreabă și ei ce s-o fi întâmplat. De unde a apărut chestia asta? De când a apărut? Când a fost programat acest eveniment? Domnule, a fost programat înainte de întâlnirea cu Elbridge Colby? Pentru că îi întreabă și cei de la Washington: ne-au păcălit românii când s-au întâlnit cu omul nostru de la Pentagon?”, spune Dungaciu. 

Ce scop a avut vizita lui Elbridge Colby în România?

Subsecretarul pentru Politica de Apărare al SUA, Elbridge Colby, principalul strateg al administrației Trump în domeniul apărării, s-a întâlnit miercuri, 4 noiembrie 2026, la Palatul Cotroceni, cu președintele Nicușor Dan. Discuția s-a axat pe consolidarea prezenței militare americane în România. Mai exact, partea română dorește o prezență permanentă și consolidată a trupelor și a capabilităților americane în țara noastră, având în vedere amenințarea rusă la Marea Neagră. De asemenea, România e dispusă să plătească pentru ca SUA să-și păstreze aici trupele și echipamentul militar.

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