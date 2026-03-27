Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Administrația Prezidențială a dat comunicate despre activitatea Mirabelei Grădinaru. Din punct de vedere legal nu este în regulă”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre Administrația Prezidențială care a dat un comunicat despre activitatea Mirabelei Grădinaru. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „O delegație Administrație Prezidențială condusă de ea. Ea nu s-a dus ca nevastă, cu camerista. Foarte important, nu a luat cu ea cameristă. A luat pe unu bun pe politică externă și încă un consilier. Acțiunile ei au depășit prezența la manifestare aia semimondenă.

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre Administrația Prezidențială care a dat un comunicat despre activitatea Mirabelei Grădinaru. Acesta spune faptul că nu este legal. Jurnalistul explică că partenera președintelui nu a luat rolul de nevastă la acest eveniment. Ea a condus o delegație alături de un om speccialist pe politică externă și încă un consilier. Acțiunile ei au depășit așteptările, fiind percepută ca o delegație administrativă, și nu ca prezență strict socială. A explicat scriitorul.

„Lucrarea scoate din joc din start ideea de soție, pentru că în România, hai să vedem, avem soția. Acesta e românul, n-ai… Așa, chiar dacă ea domină acasă și cutare și cutare, ea este parteneră, e tovarășa. În toate articolele despre Elena Ceaușescu, nu s-a vorbit niciodată. Rar, soție. Personalitate în sine. Deci se lucrează la varianta… Faptul că s-a dat chiar pe Administrația Prezidențială comunicate în legătură cu vizita ei. Din punct de vedere legal nu mi se pare în regulă, pentru că nu are nicio treabă, nici soție dacă i-ar fi. Toate celelalte doamne s-au dus ca femei. Partenere sau doamne, da? Deci participarea lor a fost un pic semimondenă. Adică o doamnă că și Melania la fel. Se ocupă una de flori, una de… La ea, atenție în interviul pe care l-a dat Anemaria Roman. Nu rău, spune că s-a decis la Administrația Prezidențială o delegație, atenție care să o însoțească. O delegație Administrație Prezidențială condusă de ea. Ea nu s-a dus ca nevastă, cu camerista. Foarte important, nu a luat cu ea cameristă. A luat pe unu bun pe politică externă și încă un consilier. Acțiunile ei au depășit prezența la manifestare aia semimondenă. Și mai ales foarte important, s-a comentat. A fost considerată ca activitate prezidențială.”, a declarat jurnalistul.

Ion Cristoiu: „O nouă coaliție de guvernare presupune un nou program, miniștri, dar USR-ul poate rămâne cu condiția să vină Predoiu"
Ion Cristoiu: „O nouă coaliție de guvernare presupune un nou program, miniștri, dar USR-ul poate rămâne cu condiția să vină Predoiu"
ACTUALITATE Ion Cristoiu: „Mirabela Grădinaru face o pereche foarte bună cu Nicușor Dan. Încep să-și asocieze imaginile și să se compenseze”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Netanyahu nu vrea ca țările din Orientul Mijlociu să fie mai puternice și să eclipseze Israelul”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Vance poate face cedări la negocieri pentru a-l salva pe Trump de această povară”
ACTUALITATE Victor Ponta: „Din prețul carburantului, 6 lei se duc la Bolojan, 3 lei la rafinării, iar 1 leu se duce la cei care comercializează produsele”
ACTUALITATE Victor Ponta: „În UE a crescut consumul de energie pe bază de cărbune. Nu au nicio explicație să închidă centralele pe bază de cărbune”
Mediafax
Comerțul cu ridicata s-a prăbușit în ianuarie 2026. Scăderi cu 23% față de luna anterioară
Digi24
„Vreau să nu mai sufăr”. O tânăra de 25 de ani din Spania, care a trecut prin două violuri și a rămas paraplegică, a fost eutanasiată
Cancan.ro
Vortex polar. Începând de mâine, ninge 8 zile la rând în România, potrivit meteorologilor Accuweather. Care sunt orașele afectate
Prosport.ro
Daniela Crudu, apariție hot în jacuzzi. Cum arată acum asistenta TV care l-a scos din minți pe Gigi Becali când era iubita lui Mihai Costea
Adevarul
Punctul sensibil al lui Putin. Ce ar putea determina Moscova să pună capăt războiului
Mediafax
Uniunea Europeană speră că alegerile din Ungaria vor pune capăt blocajelor lui Viktor Orban
Click
Zodiile care au parte de un miracol în aprilie. Ei sunt nativii care vor trăi o lună ca-n povești
Digi24
Decizie fără precedent în SUA. Ce urmează să apară pe bancnotele americane începând din luna iunie
Cancan.ro
Conacul de peste 1 mil. € a lui Călin Donca, la un pas să fie demolat cu buldozerul; '”Ciudat este că au început cu casa unui milionar'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată în prezent Alina Vidican, fosta soție a lui Cristi Borcea. Operațiile estetice au schimbat-o RADICAL
Ciao.ro
Cum au arătat Andreea Esca, Delia sau Andra când s-au căsătorit. Andreea Bănică a strălucit într-o rochie minusculă
Promotor.ro
Șoferii trebuie să prezinte, de acum, un nou document pentru reducerea perioadei de suspendare a permisului
Descopera.ro
Ce s-a întâmplat după ce o femeie a auzit voci care îi spuneau...
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Bulă: – M-am atins de altă femeie! Preotul: - Ori atingi, ori bagi – este același lucru!
Descopera.ro
Elevii cu venituri mici nu sunt încurajați spre cariere creative, considerate „riscante”, arată un raport
Polonia reduce TVA și accizele la combustibil, Bolojan așteaptă până „săptămâna viitoare”. Premierul român susține că nu poate să scadă TVA că ar declanșa o procedură de infringement
Polonia reduce TVA și accizele la combustibil, Bolojan așteaptă până „săptămâna viitoare". Premierul român susține că nu poate să scadă TVA că ar declanșa o procedură de infringement
FLASH NEWS BNS transmite premierului Bolojan propuneri pentru implementarea ordonanţei Programului SAFE
ENERGIE De la începutul războiului din Iran, Rusia face peste 700 mil. de $ pe zi din vânzarea de petrol și gaze. Dar Ucraina nu stă degeaba și-i sabotează veniturile lui Putin
FLASH NEWS Medicii vor putea citi analizele de tip CT și RMN de la distanță. Ministrul Sănătății a semnat ordinul care digitalizează radiologia
VIDEO Ion Cristoiu: Adevărata Criză politică e dată de încăpățânarea lui Ilie Bolojan de a nu demisiona
EVENIMENT 108 ani de la Unirea Basarabiei cu România. Mesajul premierului Republicii Moldova: Malurile Prutului sunt tot mai aproape
