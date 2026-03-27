Ion Cristoiu: „Administrația Prezidențială a dat comunicate despre activitatea Mirabelei Grădinaru. Din punct de vedere legal nu este în regulă”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre Administrația Prezidențială care a dat un comunicat despre activitatea Mirabelei Grădinaru. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre Administrația Prezidențială care a dat un comunicat despre activitatea Mirabelei Grădinaru. Acesta spune faptul că nu este legal. Jurnalistul explică că partenera președintelui nu a luat rolul de nevastă la acest eveniment. Ea a condus o delegație alături de un om speccialist pe politică externă și încă un consilier. Acțiunile ei au depășit așteptările, fiind percepută ca o delegație administrativă, și nu ca prezență strict socială. A explicat scriitorul.
„Lucrarea scoate din joc din start ideea de soție, pentru că în România, hai să vedem, avem soția. Acesta e românul, n-ai… Așa, chiar dacă ea domină acasă și cutare și cutare, ea este parteneră, e tovarășa. În toate articolele despre Elena Ceaușescu, nu s-a vorbit niciodată. Rar, soție. Personalitate în sine. Deci se lucrează la varianta… Faptul că s-a dat chiar pe Administrația Prezidențială comunicate în legătură cu vizita ei. Din punct de vedere legal nu mi se pare în regulă, pentru că nu are nicio treabă, nici soție dacă i-ar fi. Toate celelalte doamne s-au dus ca femei. Partenere sau doamne, da? Deci participarea lor a fost un pic semimondenă. Adică o doamnă că și Melania la fel. Se ocupă una de flori, una de… La ea, atenție în interviul pe care l-a dat Anemaria Roman. Nu rău, spune că s-a decis la Administrația Prezidențială o delegație, atenție care să o însoțească. O delegație Administrație Prezidențială condusă de ea. Ea nu s-a dus ca nevastă, cu camerista. Foarte important, nu a luat cu ea cameristă. A luat pe unu bun pe politică externă și încă un consilier. Acțiunile ei au depășit prezența la manifestare aia semimondenă. Și mai ales foarte important, s-a comentat. A fost considerată ca activitate prezidențială.”, a declarat jurnalistul.