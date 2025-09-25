Ion Cristoiu: „Amenințarea rusă din spatele e-mailurilor era de fapt un COPIL de 17 ani din România”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre incidentul cu mesajele alarmante trimise spre școli și spitale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre incidentul cu mesajele alarmante trimise spre școli și spitale. În urmă cu doar câteva zile, mai multe școli și spitale de copii au primit mesaje alarmante. În aceste emailuri trimise se specifica un posibil măcel. Mailurile s-a presupus că au fost trimise din străinătate. Mai mult de atât, în mesaj erau specificate instrumente de mare risc. Două bazooka ar fi fost folosite pentru a realiza măcelul. Tot acest incident a creat panică în rândul instituțiilor publice. Cristoiu vorbește despre urmările acestui incident. Acesta susține că într-o emisiune de-a lui Mihai Gâdea, Anatol Șalaru a spus că rușii sunt în spatele acestui incident. La doar două zile distanță, autoritățile au anunțat că l-au prins pe cel care ar fi trimis mesajele. Acesta era un copil român de 17 ani, care era cercetat de FBI pentru fapte asemănătoare.
„Să nu ne mai supărăm noi, că sunt rușii de vină. Am rămas uluit că această presă imbecilă, toată, fără excepție, n-a sesizat un lucru. Două zile la rând, da, o zi înainte, spitalele… Hai să vedem cum a fost. Acum, într-o zi s-a anunțat o întreagă isterie. Da? Că mai multe unități de învățământ și spitale au primit un email care suna așa… Ca să vezi, vorba Conului Leonida, fandacsia. Email-ul îi spune așa, vin, am două bazooka, de fiecare… Deci 100 de școli au primit ăsta. Am două bazooka și vin și vă măcelăresc. Dacă citești email-ul, te întrebi cum avea două bazooka? De unde? Unde le pui? Și imediat s-a creat isterie. Sinistru milițian, Predoiu, a dat dispoziție, au venit jandarmi, au blocat cutare, care era o chestiune logică. Bă nu pe același text și nu era numai la una, era la 100. Da, trece ăsta și vine la Mihai Gâdea, prietenul nostru comun, unu Șalaru. Anatol Șalaru care este împreună cu Zuckerman, fabulistul de serviciu din România. Când ai nevoie ca cineva să vină și să îți spună fabule, îl chemi pe Anatol Șalaru. Email-urile acestea sunt trimise de ruși, că așa a fost și la el. El e specialist în Moldova. La sfârșitul emisiunii, a venit Mihai Gâdea, ne-a ținut o cuvântare. În prima parte a plâns după frații noștri moldoveni. Eram gata-gata să plâng și eu. M-am gândit să-l sun să-i spun că oricum Maia Sandu a câștigat cu 200%, stai liniștit. Și apoi a spus, așa cum a zis Anatol Șalaru, rușii au dat mesaje. Eram gata-gata să mă duc să-i bat pe ruși. Vine și a 2-a zi, că aici vine iar isterie. Și ieri au descoperit că este vorba de un puști de 17 ani, pe care l-au și arestat, care cu asta se ocupa. Era urmărit și de FBI. Acuma vin la România. El era urmărit de FBI, fix pentru asta. Sinistrul (n.r. Cătălin Predoiu) și subordonații sinistrului știau că e unul care se ocupă cu asta.”, a explicat jurnalistul.