Ion Cristoiu: „Amenințarea rusă din spatele e-mailurilor era de fapt un COPIL de 17 ani din România”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre incidentul cu mesajele alarmante trimise spre școli și spitale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Anatol Șalaru care este împreună cu Zuckerman, fabulistul de serviciu din România. Când ai nevoie ca cineva să vină și să îți spună fabule, îl chemi pe Anatol Șalaru”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre incidentul cu mesajele alarmante trimise spre școli și spitale. În urmă cu doar câteva zile, mai multe școli și spitale de copii au primit mesaje alarmante. În aceste emailuri trimise se specifica un posibil măcel. Mailurile s-a presupus că au fost trimise din străinătate. Mai mult de atât, în mesaj erau specificate instrumente de mare risc. Două bazooka ar fi fost folosite pentru a realiza măcelul. Tot acest incident a creat panică în rândul instituțiilor publice. Cristoiu vorbește despre urmările acestui incident. Acesta susține că într-o emisiune de-a lui Mihai Gâdea, Anatol Șalaru a spus că rușii sunt în spatele acestui incident. La doar două zile distanță, autoritățile au anunțat că l-au prins pe cel care ar fi trimis mesajele. Acesta era un copil român de 17 ani, care era cercetat de FBI pentru fapte asemănătoare.