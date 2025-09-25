Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Amenințarea rusă din spatele e-mailurilor era de fapt un COPIL de 17 ani din România”

Ion Cristoiu: „Amenințarea rusă din spatele e-mailurilor era de fapt un COPIL de 17 ani din România”

Andrei Rosz
25 sept. 2025, 23:30, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu: „Amenințarea rusă din spatele e-mailurilor era de fapt un COPIL de 17 ani din România”
Ion Cristoiu: „Amenințarea rusă din spatele e-mailurilor era de fapt un COPIL de 17 ani din România”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre incidentul cu mesajele alarmante trimise spre școli și spitale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Anatol Șalaru care este împreună cu Zuckerman, fabulistul de serviciu din România. Când ai nevoie ca cineva să vină și să îți spună fabule, îl chemi pe Anatol Șalaru”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre incidentul cu mesajele alarmante trimise spre școli și spitale. În urmă cu doar câteva zile, mai multe școli și spitale de copii au primit mesaje alarmante. În aceste emailuri trimise se specifica un posibil măcel. Mailurile s-a presupus că au fost trimise din străinătate. Mai mult de atât, în mesaj erau specificate instrumente de mare risc. Două bazooka ar fi fost folosite pentru a realiza măcelul. Tot acest incident a creat panică în rândul instituțiilor publice. Cristoiu vorbește despre urmările acestui incident. Acesta susține că într-o emisiune de-a lui Mihai Gâdea, Anatol Șalaru a spus că rușii sunt în spatele acestui incident. La doar două zile distanță, autoritățile au anunțat că l-au prins pe cel care ar fi trimis mesajele. Acesta era un copil român de 17 ani, care era cercetat de FBI pentru fapte asemănătoare.

„Să nu ne mai supărăm noi, că sunt rușii de vină. Am rămas uluit că această presă imbecilă, toată, fără excepție, n-a sesizat un lucru. Două zile la rând, da, o zi înainte, spitalele… Hai să vedem cum a fost. Acum, într-o zi s-a anunțat o întreagă isterie. Da? Că mai multe unități de învățământ și spitale au primit un email care suna așa… Ca să vezi, vorba Conului Leonida, fandacsia. Email-ul îi spune așa, vin, am două bazooka, de fiecare… Deci 100 de școli au primit ăsta. Am două bazooka și vin și vă măcelăresc. Dacă citești email-ul, te întrebi cum avea două bazooka? De unde? Unde le pui? Și imediat s-a creat isterie. Sinistru milițian, Predoiu, a dat dispoziție, au venit jandarmi, au blocat cutare, care era o chestiune logică. Bă nu pe același text și nu era numai la una, era la 100. Da, trece ăsta și vine la Mihai Gâdea, prietenul nostru comun, unu Șalaru. Anatol Șalaru care este împreună cu Zuckerman, fabulistul de serviciu din România. Când ai nevoie ca cineva să vină și să îți spună fabule, îl chemi pe Anatol Șalaru. Email-urile acestea sunt trimise de ruși, că așa a fost și la el. El e specialist în Moldova. La sfârșitul emisiunii, a venit Mihai Gâdea, ne-a ținut o cuvântare. În prima parte a plâns după frații noștri moldoveni. Eram gata-gata să plâng și eu. M-am gândit să-l sun să-i spun că oricum Maia Sandu a câștigat cu 200%, stai liniștit. Și apoi a spus, așa cum a zis Anatol Șalaru, rușii au dat mesaje. Eram gata-gata să mă duc să-i bat pe ruși. Vine și a 2-a zi, că aici vine iar isterie. Și ieri au descoperit că este vorba de un puști de 17 ani, pe care l-au și arestat, care cu asta se ocupa. Era urmărit și de FBI. Acuma vin la România. El era urmărit de FBI, fix pentru asta. Sinistrul (n.r. Cătălin Predoiu) și subordonații sinistrului știau că e unul care se ocupă cu asta.”, a explicat jurnalistul.

Mediafax
Guvernul extinde plafonarea adaosului comercial la alimentele de bază cu încă șase luni
Digi24
Medvedev îl amenință pe Zelenski cu bomba nucleară: „Un adăpost antiaerian nu-l va proteja. Și americanii să țină cont de asta”
Cancan.ro
România, lovită de vortexul polar! Ciclonul mediteranean face ravagii: ce se întâmplă începând de vineri, 26 septembrie 2025
Prosport.ro
FOTO. Noul cuplu din lumea bună: milionarul și actrița nu se mai ascund!
Adevarul
Trei tinere au fost mutilate, violate și ucise cu o cruzime greu de imaginat, în direct pe TikTok. Una dintre victime avea doar 15 ani
Mediafax
Viitorul Republicii Moldova stă pe buletinul de vot: O alegere de generație / Ce s-ar întâmpla dacă Moldova s-ar întoarce spre Rusia?
Click
Cele 5 zodii care vor avea bani și noroc peste măsură în următoarele 30 de zile. Au stea în frunte în luna octombrie
Wowbiz
Carmen de la Sălciua și Culiță Sterp îngroapă „securea războiului”. Vor urca împreună pe scenă după 6 ani de la divorț! Chiar artista a făcut anunțul: „Publicul ne iubește”
Antena 3
O profesoară riscă 14 ani după gratii după ce s-a aflat ce făcea cu un elev. Elena avea un plan și pentru soțul ei
Digi24
O femeie a coborât de pe un vas de croazieră în Caraibe și de atunci nu a mai fost văzută. Ultimul mesaj pe care l-a trimis
Cancan.ro
Anunț de ULTIMA ORĂ de la Guvern! Ilie Bolojan promite noi schimbări pentru români
Ce se întâmplă doctore
Imagini WOW cu Anda Adam după ce a slăbit enorm! Dieta-minune pe care a ținut-o! La Asia Express a fost într-o formă fizică de invidiat
observatornews.ro
Hala Antrefrig arsă în Capitală era asigurată pentru 12 mil. €. Proprietarul riscă să nu primească niciun ban
StirileKanalD
Ruxandra a fost găsită fără viață la 6 ani de la dispariție. Unde i-a fost descoperit trupul și ce a pățit biata femeie e înfiorător!
KanalD
Cine este femeia care a murit în accidentul din Iași! Anișoara se afla în mașină cu fiul ei, care suferă de o afecțiune severă
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Un mecanic ridică capota unei mașini și face o descoperire cu adevărat bizară - VIDEO
Descopera.ro
O navă spațială a rușilor s-a întors pe Pământ cu ceva ciudat la bord
Capital.ro
Obținerea buletinului românesc, maraton birocratic. O nouă lege a introdus obligativitatea cunoașterii limbii române la nivel minim B1
Evz.ro
Tineri români între 18 și 35 de ani, la arme. Sistemul implementat va fi plătit
A1
Cine sunt concurenții Power Couple 2026. Care sunt cele 9 cupluri din sezonul 3 Power Couple
Stirile Kanal D
(P) Cum alegi o farmacie de încredere, în România, în 2025 
Kfetele
Cristian Botgros, nepotul lui Nicolae Botgros, este în comă! Ce a dus la internarea sa de urgență în spital?
RadioImpuls
A ținut cadavrul propriei fiice în casă timp de 20 de ani. După două decenii de tăcere şi aparenţe înşelătoare, femeia de 75 de ani A RECUNOSCUT. Corpul fetei sale a fost găsit în congelator de anchetatori. Ce le-a declarat polițiștilor e HALUCINANT
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Intru în casa şi-mi văd femeia în pielea goală pe pat
Descopera.ro
Un bărbat și-a recăpătat vederea printr-o operație inovatoare
EDUCAȚIE „Nedreptate strigătoare la cer”. O elevă olimpică a rămas fără BURSĂ, cu media 9,85, după măsurile luate de Ministerul Educației
22:54
„Nedreptate strigătoare la cer”. O elevă olimpică a rămas fără BURSĂ, cu media 9,85, după măsurile luate de Ministerul Educației
SĂNĂTATE Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță noi investiții prin PNRR „pentru proiectele care schimbă spitalele din România”
22:42
Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, anunță noi investiții prin PNRR „pentru proiectele care schimbă spitalele din România”
EXTERNE UE a aprobat utilizarea unui tratament împotriva bolii Alzheimer. Medicamentul este unul relativ controversat
22:39
UE a aprobat utilizarea unui tratament împotriva bolii Alzheimer. Medicamentul este unul relativ controversat
POLITICĂ Nicușor Dan dă dreptate caselor de sondare care cotează AUR cu 40%: „Da, cred că cifra e reală. Nu e o mare iubire față de AUR, ci o dezamăgire”
22:33
Nicușor Dan dă dreptate caselor de sondare care cotează AUR cu 40%: „Da, cred că cifra e reală. Nu e o mare iubire față de AUR, ci o dezamăgire”
VIDEO Nicușor Dan, în continuare nemulțumit de Procurorul General, Alex Florența, chiar și după dosarul Georgescu: „Da, îmi păstrez opinia/ Relația mea cu justiția, un șantier”
22:30
Nicușor Dan, în continuare nemulțumit de Procurorul General, Alex Florența, chiar și după dosarul Georgescu: „Da, îmi păstrez opinia/ Relația mea cu justiția, un șantier”
VIDEO Nicușor Dan, o declarație cât o capitulare: „Tehnologic suntem în SPATELE Rusiei”
22:11
Nicușor Dan, o declarație cât o capitulare: „Tehnologic suntem în SPATELE Rusiei”