Ion Cristoiu: „Anca Alexandrescu va lua mult de la PSD, iar Drulă de la PNL. Băluță și Ciucu sunt „iepuri” în campanie”

Malina Maria Fulga
09 nov. 2025, 10:30, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre alegerile pentru Primăria Capitalei, susținând că doar doi dintre candidați vor avea șanse reale, iar ceilalți vor juca rolul de„iepuri” electorali. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu a făcut o analiză a pieței electorale din Capitală, susținând că singurii doi candidați cu șanse reale sunt Cătălin Drulă, din partea USR, și Anca Alexandrescu, susținută de AUR.

„Din punct de vedere politic, ar trebui să conteze doar doi candidați, Anca și cu Drulă. Băluță n-are nicio treabă, adică el nu vrea să spună că e PSD-ist, deci nu are culoare. Ciucu este iepurele lui Drulă. Dar dacă e vorba de o împărțire politică, Drulă ia USR plus PNL, și Anca ia AUR plus PSD. Deci avem o împărțire în București, PSD plus AUR pe de-o parte și PNL plus USR pe de altă parte. În aceste condiții, Băluță și cu Ciucu sunt iepuri. Va fi un vot de împărțire. Cine Dumnezeu se duce, în loc să-l voteze pe Drulă, să-l voteze pe Ciucu?”

Ion Cristoiu susține că, Cătălin Drulă atrage voturi din electoratul PNL, iar Anca Alexandrescu mobilizează alegătorii PSD. Astfel, candidații celor două partide tradiționale, PSD și PNL, ar funcționa mai degrabă ca „iepuri electorali”, existând posibilitatea ca voturile lor să fie redistribuite în favoarea celor doi.

De asemenea, afirmă că Anca Alexandrescu, susținută de AUR, ar putea adopta o orientare mai degrabă de stânga pentru a se apropia de electoratul PSD și a-și crește astfel șansele de câștig.

„Dacă păstrează suveranismul și o ia înspre stângă, înspre PSD. Adică să ia și din publicul PSD, prin stângă. În București nu e centru. Ea nu trebuie să uite Rahova. Pentru că Rahova este chiar expresia unei stângi. Ei nu sunt în centru, oamenii ăia rămân pe drumuri, dar rămân pe drumuri că nu sunt într-un cartier de lux. Dacă o să iei Bucureștiul, e foarte interesant. Are zone din acestea cu oameni la poartă.”

