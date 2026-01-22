Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Ar trebui să-l trimitem pe Victor Ponta ambasador la Washington”

Andrei Rosz
22 ian. 2026, 22:37, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum ar fi să fie Ponta ambasadorul României la Washington. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Domnul Ponta, ce ar fi să vă trimitem ambasador în America? Nu vreți?

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit cum ar fi să fie Ponta ambasadorul României la Washington. Acesta i-a adresat politicianului o întrebare, susținând că ar fi un ambasador bun.

„Apropo, domnul Ponta, ce ar fi să vă trimitem ambasador în America. Nu vreți? Marius, ce zici? Nu ar fi bun?”, a întrebat jurnalistul.

Drept răspuns la întrebare, Victor Ponta i-a mulțumit pentru propunere. Acesta a contracarat propunerea cu una „mai bună”. Politicianul a apropus să fie trimiși toți membri USR, împreună cu jurnaliștii care susțin Ucraina să lupte pe front în Donbas. Acesta menționează că dacă sunt cu adevărat susținători ai Ucrainei, ar face bine să meargă să lupte pe front. Problema, adaugă Ponta, este că toți sunt prin Maldive sau prin Franța și susțin doar verbal. Ironic, acesta spune că are dreptate Zelenski atunci când spune că e susținut din gură, dar nu și faptic. Pe același ton, politicianul susține că sigur se referă la membri USR. În încheiere, Ponta face o recomandare. Acesta le-ar trimite pe Oana Țoiu și pe Maia Sandu

„Eu am altă propunere mai bună. Eu propun să meargă USR-ul și cu jurnaliștii care susțin Ucraina să lupte pe front în Donbas, că lor le place cu Ucraina. Ei, de aia zic, ei sunt prin Maldive acuma și pe la Courchevel. Când se întorc de acolo, să meargă în Donbas, că are dreptate și Zelenski. Tot mă susțineți din gură, dar nu faceți nimic. Cred că la USR se referea… Uite, doamna Țoiu putea împreună cu doamna Maia Sandu să meargă să lupte, să ajute soldații.”, a explicat Ponta. 

