Ion Cristoiu: „Aș fi vrut să fiu un jurnalist care relata despre răstignirea lui Iisus”

Ion Cristoiu evocă momente dramatice din istoria României în emisiunea Marius Tucă Show din 26 martie 2026.

Ion Cristoiu, cunoscut pentru analizele sale istorice și jurnalistice, discută evenimente cheie precum Consiliul de Coroană din noaptea de 29 spre 30 septembrie 1940, legat de arbitrajul impus de Germania și Italia.

Consiliul de Coroană 1940

Cristoiu relatează convocarea urgentă a Consiliului de Coroană până la miezul nopții, cu absențe notabile precum Iorga și Maniu. Regele Carol al II-lea prezidează, iar Urdăreanu așteaptă apelul decisiv de la Viena prin Manoilescu. La 12 noaptea sună telefonul: Ribbentrop oferă termen până la ora 3 pentru acceptarea arbitrajului, amenințând cu intervenția militară dacă întârzie.

Ion Cristoiu: „Nu s-a scris, este Consiliul de Corona din noaptea de 29 septembrie spre 30 când cei de la Viena, nemții și italienii ne-au transmis prin Manoilescu care era acolo: Convocați Consiliul de Corona până la ora 12 noaptea, să hotărăți dacă acceptă arbitrajul sau nu. Foarte interesant. Cum să convoci Consiliul de Corona? Se convoacă Consiliul de Corona în sala aia. Regele era în capul mesei, în spate era Urdăreanu cu telefonul. Și a zis Ribbentrop, când? Până la ora 3. Bine, până la ora 3. Dacă e la 3.05 intervenim(…) Îți dai seama ce fascinant era momentul acela”

Viena, 28 septembrie 1940

Pe 28 septembrie 1940, după discuții, Berlinul invită o delegație română la Viena, alături de unguri. Manoilescu și Valeriu Pop pleacă optimiști, presa estimând negocieri lungi. La sosire, Ribbentrop și Ciano îi presează pe români să accepte arbitrajul imediat, dezvăluind harta pregătită de Hitler, un șoc major pentru delegație

Ion Cristoiu: „Și pe 28 septembrie se primește invitație de la Berlin să trimitem la Viena unde vor veni și ungurii, o delegație. Manoilescu cu Valeriu Pop, au plecat cu un geamantan de cărți. Hitler hotărâse deja. Aveau deja harta. Îi cheamă, ajung la Viena, la gară, sunt așteptați de Ribbentrop, era ministrul de externe. Le dă întâlnire la hotel, da? Dar ei nu știau. Și la hotel vine Cianon și cu Ribbentrop și îl ia numai pe Manoilescu. Îi zice, arbitrați. Și zice, nu putem. Și atunci zice Ribbentrop, Consiliu de coroană. Și atunci se acceptă arbitrajul dar ai noștri nu știau harta”