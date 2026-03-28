Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Aș fi vrut să fiu un jurnalist care relata despre răstignirea lui Iisus”

Ion Cristoiu: „Aș fi vrut să fiu un jurnalist care relata despre răstignirea lui Iisus”

Serdaru Mihaela

Ion Cristoiu evocă momente dramatice din istoria României în emisiunea Marius Tucă Show din 26 martie 2026.

Ion Cristoiu, cunoscut pentru analizele sale istorice și jurnalistice, discută evenimente cheie precum Consiliul de Coroană din noaptea de 29 spre 30 septembrie 1940, legat de arbitrajul impus de Germania și Italia.

Consiliul de Coroană 1940

Cristoiu relatează convocarea urgentă a Consiliului de Coroană până la miezul nopții, cu absențe notabile precum Iorga și Maniu. Regele Carol al II-lea prezidează, iar Urdăreanu așteaptă apelul decisiv de la Viena prin Manoilescu. La 12 noaptea sună telefonul: Ribbentrop oferă termen până la ora 3 pentru acceptarea arbitrajului, amenințând cu intervenția militară dacă întârzie.

Ion Cristoiu: „Nu s-a scris, este Consiliul de Corona din noaptea de 29 septembrie spre 30 când cei de la Viena, nemții și italienii ne-au transmis prin Manoilescu care era acolo: Convocați Consiliul de Corona până la ora 12 noaptea, să hotărăți dacă acceptă arbitrajul sau nu. Foarte interesant. Cum să convoci Consiliul de Corona? Se convoacă Consiliul de Corona în sala aia. Regele era în capul mesei, în spate era Urdăreanu cu telefonul. Și a zis Ribbentrop, când? Până la ora 3. Bine, până la ora 3. Dacă e la 3.05 intervenim(…) Îți dai seama ce fascinant era momentul acela”

Viena, 28 septembrie 1940

Pe 28 septembrie 1940, după discuții, Berlinul invită o delegație română la Viena, alături de unguri. Manoilescu și Valeriu Pop pleacă optimiști, presa estimând negocieri lungi. La sosire, Ribbentrop și Ciano îi presează pe români să accepte arbitrajul imediat, dezvăluind harta pregătită de Hitler, un șoc major pentru delegație

Ion Cristoiu: „Și pe 28 septembrie se primește invitație de la Berlin să trimitem la Viena unde vor veni și ungurii, o delegație. Manoilescu cu Valeriu Pop, au plecat cu un geamantan de cărți. Hitler hotărâse deja. Aveau deja harta. Îi cheamă, ajung la Viena, la gară, sunt așteptați de Ribbentrop, era ministrul de externe. Le dă întâlnire la hotel, da? Dar ei nu știau. Și la hotel vine Cianon și cu Ribbentrop și îl ia numai pe Manoilescu. Îi zice, arbitrați. Și zice, nu putem. Și atunci zice Ribbentrop, Consiliu de coroană. Și atunci se acceptă arbitrajul dar ai noștri nu știau harta” 

Relevanța istorică

Evenimentele din 1940 au dus la pierderea Transilvaniei de Nord prin Al Doilea Arbitraj de la Viena (30 august 1940). Cristoiu folosește aceste momente pentru a ilustra slăbiciunea României izolate internațional, un subiect recurent în analizele sale.

 

Recomandarea video

Citește și

ACTUALITATE Ion Cristoiu: „În martie 1917 s-a prăbușit un imperiu. Nu se aștepta nimeni să cadă țarul”
10:00
Ion Cristoiu: „În martie 1917 s-a prăbușit un imperiu. Nu se aștepta nimeni să cadă țarul”
ACTUALITATE Valentin Stan: Când Iranul a aruncat cu rachete în toate părțile a dat dovadă de slăbiciune. Nu au putut să se lupte direct cu cei care îl atacau
09:30
Valentin Stan: Când Iranul a aruncat cu rachete în toate părțile a dat dovadă de slăbiciune. Nu au putut să se lupte direct cu cei care îl atacau
ACTUALITATE Valentin Stan: Armata Iranului va avea curaj să se întoarcă împotriva regimului atunci când va avea susținerea terestră a SUA
09:00
Valentin Stan: Armata Iranului va avea curaj să se întoarcă împotriva regimului atunci când va avea susținerea terestră a SUA
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „Televiziunile americane folosesc războiul din Iran pentru a-l ataca pe Donald Trump”
08:30
Dan Dungaciu: „Televiziunile americane folosesc războiul din Iran pentru a-l ataca pe Donald Trump”
ACCIDENT Ion Cristoiu „Nu a fost niciodată o mai mare libertate a presei ca în perioada interbelică”
08:00
Ion Cristoiu „Nu a fost niciodată o mai mare libertate a presei ca în perioada interbelică”
ACTUALITATE Dan Dungaciu: „În ultima săptămână am avut două comunicate despre Ucraina. Prezența lor în presă a fost direct proporțională cu libertatea presei din țară”
06:00
Dan Dungaciu: „În ultima săptămână am avut două comunicate despre Ucraina. Prezența lor în presă a fost direct proporțională cu libertatea presei din țară”
UTILE Electrocasnicul care consumă în 3 ore cât un frigider într-o lună întreagă
10:43
Electrocasnicul care consumă în 3 ore cât un frigider într-o lună întreagă
AUTO Cât costă un plin la mașină, calculat în timp de lucru efectiv. Avem socoteala pe care nimeni nu a îndrăznit să o facă
10:14
Cât costă un plin la mașină, calculat în timp de lucru efectiv. Avem socoteala pe care nimeni nu a îndrăznit să o facă
ANALIZA de 10 Când expiră relația dintre Trump și Lukașenko. „Președintele Belarusului este dispus să facă sacrificii mari pentru o invitație la Mar-a-Lago sau Casa Albă”
10:00
Când expiră relația dintre Trump și Lukașenko. „Președintele Belarusului este dispus să facă sacrificii mari pentru o invitație la Mar-a-Lago sau Casa Albă”
AUTO Cât trebuie să plătești acum, în 2026, pentru un certificat nou de înmatriculare. Actele de care ai nevoie
09:35
Cât trebuie să plătești acum, în 2026, pentru un certificat nou de înmatriculare. Actele de care ai nevoie
RĂZBOI Strategia „mozaic” a Iranului încă funcționează, deși 8 figuri-cheie ale regimului de la Teheran au fost ucise în atacurile americano-israeliene
09:00
Strategia „mozaic” a Iranului încă funcționează, deși 8 figuri-cheie ale regimului de la Teheran au fost ucise în atacurile americano-israeliene
ACTUALITATE Tiger Woods, arestat după ce s-a răsturnat cu mașina în Florida. Fostul campion la golf a refuzat să se supună testării
08:51
Tiger Woods, arestat după ce s-a răsturnat cu mașina în Florida. Fostul campion la golf a refuzat să se supună testării

Cele mai noi

Trimite acest link pe