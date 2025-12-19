Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Toți președinții au avut putere atunci când au ajuns la Cotroceni”

Malina Maria Fulga
19 dec. 2025, 10:30, Marius Tucă Show
Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a făcut o scurtă analiză a acestui început de mandat al președintelui Nicușor Dan, explicând de ce, de la preluarea mandatului, acesta a scăzut în popularitate și în încredere. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu definește ca bizar acest început de mandat al lui Nicușor Dan, deoarece, spune el, diferă total de orice alt mandat al președinților pe care i-a avut România după 1989. În primul rând, Cristoiu evidențiază o lipsă a influenței politice, pe care, spune el, ceilalți președinți au dobândit-o datorită propriei persoane politice, dar și partidelor care i-au ajutat să ajungă la Cotroceni.

„Președinția lui Nicușor Dan este o bizarerie în raport cu toate președințiile în primul an. Toți președinții au avut putere, n-a suflat nimeni în România împotriva lor. Nu mai spun de Iliescu sau Emil Constantinescu. Cum au venit, au și impus, în prima jumătate de an au schimbat totul. Au pus mâna pe toate butoanele. Klaus Iohannis în 2015 l-a dat afară pe Coldea. Și apoi pe Kovesi, că el a dat-o, și în plus a început să-l hărțuiască pe premierul care era atunci, Victor Ponta. Însă la Nicușor Dan, el încă nu e președinte. Una dintre cauze este faptul că toți președinții au avut putere când au ajuns la Cotroceni pentru că, deși partidul din care au plecat nu mai era teoretic al lor, a rămas al lor. Și atunci, el manevra dacă nu prin tot partidul, prin gruparea lui.”

De asemenea, Cristoiu afirmă că Nicușor Dan nu ar avea o bază stabilă de electorat, fiind mai degrabă fluctuant. Iar în ceea ce privește popularitatea, acesta, față de predecesorii săi Klaus Iohannis sau Traian Băsescu, a scăzut în încredere și popularitate după preluarea mandatului, adaugă invitatul.

„Doi, are un electorat fluctuant. Nu are servicii. Ai dreptate că ele au fost câștigate de cel care din februarie a intrat. Gândiți-vă, februarie, martie, aprilie, mai a fost un număr apăsat. Toți președinții au avut putere pentru că alegerile le dădeau un capital politic și, imediat cum ajungeau președinți, într-o lună, două, le creștea capitalul politic. E adevărat. Semnificativ pentru asta este Traian Băsescu care, în 2005, inclusiv cu sistemul și cu partidele, a dus bătălie pentru că zicea: Eu am în spate poporul, să ne întoarcem cu fața la popor. Da, ne întoarcem la popor. La Nicușor Dan s-a întâmplat invers. Când a ajuns, a început să piardă.”

