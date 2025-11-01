Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Aștept ca Nicușor Dan să dovedească implicarea MOSCOVEI în campania lui Călin Georgescu”

01 nov. 2025, 14:09, Marius Tucă Show
Ion Cristoiu în emisiunea Marius Tucă din 30.10.2025 discută despre conceptul de „fire” care duc la Moscova, interpretat ca acțiuni ale serviciilor secrete, subliniind că acțiunile serviciilor secrete sunt întotdeauna secrete și acoperite. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu arată scepticism față de noțiunea că o companie de publicitate rusă ar putea fi deschisă dacă este condusă de KGB, indicând că totul se face sub acoperire.

„Hai să luăm o sintagmă. Toate firele duc la Moscova, da? Bun. Hai să luăm… Ce înseamnă fir? Fir, adică se presupune că au acționat Serviciile Secrete, da?  Acțiunea Serviciilor Secrete este secretă, da” , spune Ion Cristoiu

Publicistul Cristoiu argumentează că, dacă cineva de la SRI a descoperit această situație, atunci în lume nu ar mai exista Servicii Secrete. De asemenea, el pune la îndoială legătura evidentă între „firele” care duc la Moscova, sugerând că întrebările corecte la care trebuie să se răspundă sunt cum și cine acționează efectiv, evidențiind că totul se desfășoară ascuns în spatele unor acoperiri și planuri bine definite, făcute la nivelul Serviciilor Secrete rusești și românești.

„Deci, din start, nu poți să faci o companie de publicitate rusă dacă tu ești KGB. Totul se face sub acoperire. Deci, să spunem, acolo la Moscova, la KGB s-a făcut un plan, da? Și cum s-a descoperit de către cei de la SRI sau de el? Dacă unul de la SRI descoperă așa ceva, înseamnă că în lume nu sunt Servicii Secrete” , conchide Ion Cristoiu

