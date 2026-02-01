Ion Cristoiu: „Bătălia din interiorul PNL este între Bolojan și Predoiu. Președinția și PSD îl sprijină pe Predoiu”

Ion Cristoiu a discutat în emisiunea Marius Tucă Show din 29 ianuarie 2026 despre tensiunile politice interne din România, în special în jurul figurilor cheie precum Cătălin Predoiu și Ilie Bolojan. Urmărește aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Marius Tucă și publicistul Ion Cristoiu descriu o „bătălie interioară” între Cătălin Predoiu și Ilie Bolojan, ambii dorind să scape unul de celălalt.

Ion Cristoiu: „Iar în interior bătălia e cu Predoiu. El vrea să scape si Predoiu vrea să scape de el”

Marius Tucă: „Și să ia șefia PNL”

Ion Cristoiu „Și PSD-ul tot pe Predoiu merge și Cotroceniul tot pe Predoiu “

Marius Tucă: „Și primul- ministru? Va fi schimbat Bolojan? Eu cred că nu, adică cel puțin nu acum”