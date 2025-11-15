Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: ”BOGOS a apelat la trezorier pentru că el este cel mai important om din partid”

Ion Cristoiu: ”BOGOS a apelat la trezorier pentru că el este cel mai important om din partid”

Serdaru Mihaela
15 nov. 2025, 14:32, Marius Tucă Show

Ion Cristoiu, în emisiunea Marius Tucă Show din 13 noiembrie 2025, a discutat subiecte importante legate de politica românească, inclusiv rolurile cheie din PNL, cum ar fi trezorierul partidului, și implicațiile acestora în cazuri de anchetă DNA. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Ion Cristoiu a evidențiat faptul că relațiile dintre liderii politici și funcțiile administrative sunt esențiale pentru înțelegerea anumitor decizii.

Ion Cristoiu: „L-a găsit pe un tip care este trezorierul PNL”

Marius Tucă: „Adică pușculița PNL, șeful pușculiței.”

Ion Cristoiu: „Deci toate acestea amănunte sunt foarte importante pentru cazul DNA care de mult trebuie anchetat, și anume Bolojan, ajungem și acolo. El s-a gândit așa, hai să mă duc să am o intrare la premier, să le spunem tefeliștilor și cuvântul tefelist e al meu, da, și telespectatorilor tăi că nimic nu e mai plăcut, mai dorit de oamenii de afaceri decât intrare la cineva, inclusiv la tine”, subliniază publicistul.

Ion Cristoiu a conturat astfel o perspectivă critică și informată asupra situației politice curente, insistând pe importanța investigării dosarelor care implică aceste relații.

„Acest Mihai Barbu fusese pus președinte interimar la Vaslui în locul celui care a fost ministru la sănătate (…) Dintre toți liderii de partid, la un partid cel mai important e trezorierul” , conchide Ion Cristoiu

