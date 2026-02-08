Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Dan Dungaciu: „Liderii europeni n-au niciun mandat să cenzureze rețelele sociale, dar au perfecționat acest proces, mandat după mandat”

Dan Dungaciu: „Liderii europeni n-au niciun mandat să cenzureze rețelele sociale, dar au perfecționat acest proces, mandat după mandat”

Malina Maria Fulga
08 feb. 2026, Marius Tucă Show

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu acuză Europa că se află într-un proces de cenzurare a societății prin intermediul rețelelor sociale, proces pe care îl compară cu metodele regimurilor totalitare. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Profesorul Dan Dungaciu face o paralelă între metodele de cenzură contemporane de pe rețelele sociale și cele din regimul comunist, susținând că actuala limitare a libertății de exprimare se pot traduce printr-o adevărată moarte civilă.

„Comuniștii nu aveau rețele de socializare. Te băgau la pușcărie. Deci, te băgau la o pușcărie sau te condamnau la moarte civilă, cum se numea. Îți luau tot, indiferent ce spuneai. Nu mai existai și o luai de jos, ca strungar, te recalificai. Ceea ce fac ei acum pe rețele este moartea civilă în contextul rețelelor de socializare. Că, de fapt, asta e perversitatea. Bine, nu putem să exagerăm cu cenzura. Și eu totdeauna la asta mă gândesc și atrag atenția tuturor celor care ne privesc. Gândiți-vă ce e în mintea celor care fac asta. Pentru că în toate poveștile astea apare mintea cuiva.”

De asemenea, acesta sugerează că se dorește o cenzură subtilă, lăsând cetățeanului impresia că își poate exprima liber opiniile în mediul online, deși acestea nu mai ajung la alții în afara cercului apropiat sau a celor care au deja aceleași opinii ca și el.

„Mintea ăstora este mintea care se presupune că va guverna viitoarea Federație Europeană. Vă dați seama unde ajungem? Oamenii ăștia se gândesc cum să-i cenzureze mai bine. „Băi, nici nu putem chiar așa, pe față”. Și atunci îi mințim. Cum îi mințim? Am învățat puțin de la americani, că pe Twitter așa a fost. Și au zis: „Băi, ia să-i păcălim noi, că ei, de fapt, există și nu există”. Și îi lăsăm așa, între patru pereți, pe ei și pe prietenii lor. Că oricum nu contează, oricum la fel gândesc. Și, de fapt, toată șmecheria asta apare în mintea cuiva. Acolo sunt niște echipe care gândesc asta. N-au niciun mandat să facă asta. Ei, din creștere în creștere, în zece ani au perfecționat acest instrument fără niciun mandat.”

