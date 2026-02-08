Dan Dungaciu: „Liderii europeni n-au niciun mandat să cenzureze rețelele sociale, dar au perfecționat acest proces, mandat după mandat”

Într-o emisiune transmisă live de Gândul, prof. univ. dr. Dan Dungaciu acuză Europa că se află într-un proces de cenzurare a societății prin intermediul rețelelor sociale, proces pe care îl compară cu metodele regimurilor totalitare. Urmărește aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Profesorul Dan Dungaciu face o paralelă între metodele de cenzură contemporane de pe rețelele sociale și cele din regimul comunist, susținând că actuala limitare a libertății de exprimare se pot traduce printr-o adevărată moarte civilă.

„Comuniștii nu aveau rețele de socializare. Te băgau la pușcărie. Deci, te băgau la o pușcărie sau te condamnau la moarte civilă, cum se numea. Îți luau tot, indiferent ce spuneai. Nu mai existai și o luai de jos, ca strungar, te recalificai. Ceea ce fac ei acum pe rețele este moartea civilă în contextul rețelelor de socializare. Că, de fapt, asta e perversitatea. Bine, nu putem să exagerăm cu cenzura. Și eu totdeauna la asta mă gândesc și atrag atenția tuturor celor care ne privesc. Gândiți-vă ce e în mintea celor care fac asta. Pentru că în toate poveștile astea apare mintea cuiva.”

De asemenea, acesta sugerează că se dorește o cenzură subtilă, lăsând cetățeanului impresia că își poate exprima liber opiniile în mediul online, deși acestea nu mai ajung la alții în afara cercului apropiat sau a celor care au deja aceleași opinii ca și el.