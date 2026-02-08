Ion Cristoiu: „Cenzurarea rețelelor sociale îi atinge pe americani direct la portofel”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Ion Cristoiu, scriitor și publicist, a vorbit despre interesele Statelor Unite în Europa, de la Planul Marshall până la actuala luptă pentru controlul și libertatea rețelelor sociale. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Cu interzicerea, cenzurarea, îi atingi pe ăia la buzunar”

Cristoiu respinge ideea potrivit căreia Statele Unite ar fi ajutat Europa din pură generozitate după război. El spune că America ieșise extrem de bogată din conflict și a investit strategic în reconstrucția continentului pentru a-și consolida influența. Cenzura nu este percepută ca o problemă morală, ci ca una financiară, pentru că afectează direct marile companii americane.

„Am văzut tot felul de tâmpiți în România care spun că în Planul Marshall din 1947, America murea de dragul Europei. Nu! America a rămas cu bani foarte, foarte, foarte mulți, că nu a avut război pe teritoriul ei și atunci au zis: să le dăm la ăștia. (…)Eu spun cu cinism. De ce tot țin să subliniez asta? Ca să înțeleagă neghiobii de la noi. Să înțeleagă ăștia de la servicii. Cu interzicerea, cenzurarea, îi atingi pe ăia la buzunar. Iar ăia-ți trimit portavion, adică nu e vorba… Această investigație nu are legătură cu libertatea. I-a apucat pe ei și au zis să încalce libertatea.”, spune Ion Cristoiu.

CITEȘTE ȘI:

Dan Dungaciu: „Noi cerșim bunăvoința președintelui AMERICAN prin achiziții militare”

Dan Dungaciu: „Nu mai este niciun discurs în PARLAMENT care să explice ce se întâmplă în țara asta”

Adrian Severin: „Și eu am făcut rapoarte cu situația din UCRAINA înainte de război. Toți am remarcat problemele pe care le are țara”

Ion Cristoiu: „Campania declanșată împotriva magistraților pune la îndoială încrederea în JUSTIȚIE”