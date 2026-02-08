Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Valentin Stan: Dacă ne luăm după gen. Gheorghiță, toată Marea Neagră ar fi trebuit să facă parte din apele teritoriale ale României

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, prof. univ. dr. Valentin Stan, istoric, jurnalist și analist român, a continuat analiza juridică legată de platforma Neptun Deep. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Platformele nu sunt teritoriu și nu au mare teritorială

Valentin Stan a pornit de la textul Convenției Mării și arată că instalațiile artificiale nu au statut de insule. El explică faptul că, în dreptul internațional maritim, doar teritoriul național generează mare teritorială. Platformele de foraj sunt simple structuri tehnice amplasate în mare.

Neptun Deep e o instalație, forează. Ce spune Articolul 60 din Convenția Mării: Insulele artificiale, instalațiile și structurile nu dețin statutul de insule. Ele nu au propria lor mare teritorială. Dacă nu au mare teritorială, cum pot face parte din teritoriul României? Numai dacă ești parte din teritoriu ai mare teritorială. Deci nu au propria lor mare teritorială și prezența lor nu afectează delimitarea mării teritoriale, a zonei economice exclusive sau a platoului continental.

Valentin Stan: Au inventat prostia asta că platforma ar fi teritoriu național

Profesorul arată consecințele teoriei lansate public de autorități. Dacă o platformă ar fi considerată teritoriu național, atunci ar genera automat 22 de kilometri de mare teritorială și sute de kilometri de zonă economică exclusivă. Stan spune că, prin acest raționament, România ar putea extinde artificial granițele maritime la infinit, doar instalând platforme succesive în larg. În opinia sa, această reinterpretare a fost inventată doar pentru a masca declarația inițială conform căreia Neptun Deep nu este acoperită de garanțiile NATO.

Fii atent ce au inventat. Asta e marea teritorială, asta e zona economică exclusivă. Aici e Neptun Deep, platforma de forare. Dacă asta e teritoriu național, conform Convenției Mării, are drept la mare teritorială. Mai măsori 22 de kilometri de aici încolo, asta devine mare teritorială. Mai adaugi încă 370 de kilometri și asta e zona economică exclusivă. Mai pui o platformă, Neptun Deep 2, care automat ar fi tot teritoriu național. Mai mergi încă 370 de kilometri și ajungi în peninsula Kamceatka. Atât de proști sunt încât, ca să se scoată din faptul că au spus că Neptun Deep nu e acoperită de garanțiile Articolului 5, au inventat prostia asta că platforma ar fi teritoriu național.

