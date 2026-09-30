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Sorin Grindeanu, după respingerea Guvernului Mureşan: „Suntem pregătiţi să ne asumăm redresarea României”

Olga Borșcevschi
Sorin Grindeanu, după respingerea Guvernului Mureşan: „Suntem pregătiţi să ne asumăm redresarea României”
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Preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, a transmis miercuri, după votul din Parlament prin care Siegfried Mureşan nu a reuşit să strângă voturile pentru învestirea guvernului său, că România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline care să schimbe direcţia greşită. ”Suntem pregătiţi să ne asumăm redresarea României”, mai spune preşedintele PSD.

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Sorin Grindeanu reacționează după ce Guvernul Mureșan a picat la vot

Preşedintele PSD anunță după căderea Guvernului Siegfried Mureşan că România are nevoie urgent de un Guvern cu puteri depline care să schimbe direcţia greşită.

„Suntem pregătiţi să ne asumăm redresarea României”, transmite liderul PSD pe Facebook.

Guvernul propus de Siegfried Mureșan nu a obținut voturile necesare pentru învestire, ceea ce înseamnă că România intră într-o nouă etapă a crizei politice.

După respingerea Guvernului Mureșan, următorul pas aparține președintelui Nicușor Dan. Șeful statului poate convoca partidele parlamentare la consultări și poate desemna un nou candidat pentru funcția de prim-ministru.

„După consultarea preşedinţilor celor două Camere şi a liderilor grupurilor parlamentare, Preşedintele României poate să dizolve Parlamentul, dacă acesta nu a acordat votul de încredere pentru formarea Guvernului în termen de 60 de zile de la prima solicitare şi numai după respingerea a cel puţin două solicitări de învestitură”, după cum precizează articolul 89 din Constituția României.

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