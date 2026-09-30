Peste 440 de persoane, marea majoritate dintre acestea minori, au fost reținute marți în Franța în urma escaladării protestelor elevilor din întreaga țară, care au paralizat sute de instituții de învățământ.

Demonstrațiile, care au început la Paris, au fost declanșate de probleme precum supraaglomerarea claselor și lipsa de profesori. Protestele s-au extins mai apoi în orașe mari precum Bordeaux, Rennes, Nantes și Marsilia unde, potrivit Ministerului Educației din Franța, cel puțin 400 de licee, dintr-un total de aproximativ 3.700, au fost afectate de blocaje.

Sondaj Gândul Ce ar trebui să facă președintele Nicușor Dan, după respingerea Guvernului Mureșan de către Parlament? Să declanșeze Alegeri Parlamentare Anticipate

Să îl desemneze premier pe Sorin Grindeanu

Să desemneze premier de la un alt partid Vezi rezultate

Loading ... Loading ...

Situația a degenerat rapid în confruntări stradale violente, unde grupuri de tineri au incendiat pubele de gunoi, au vandalizat stații de autobuz, panouri publicitare și au blocat intrările în școli. Marți, în urma altercațiilor, cel puțin 10 profesori și mai mulți elevi, precum și 48 de ofițeri ai forțelor de ordine, au fost răniți.

Ministrul de Interne, Laurent Nuñez, a declarat pentru BFMTV că 440 de persoane au fost reținute, adăugând: „Nu avem încă numărul final, dar mi s-a spus că două treimi au ajuns în custodia poliției”.

Întrebat cu privire la reacția poliției la proteste, criticată de mai mulți politicieni francezi, Nuñez a spus că aceasta a fost direct proporțională cu violența protestatarilor.

„Suntem aici pentru a transmite un mesaj”, a declarat o elevă de 16 ani pentru agenția de știri AFP. „Nu suntem aici ca să distrugem totul fără motiv. Suntem aici tocmai pentru a spune că sistemul educațional este complet distrus. Suntem 34 în fiecare clasă și pur și simplu nu este fezabil. Profesorii sunt suprasolicitați.”

Într-un articol publicat marți seara pe rețelele de socializare, ministrul educației, Édouard Geffray, a declarat: „Dreptul de a demonstra este o libertate fundamentală care nu poate servi drept scuză pentru astfel de acțiuni”. „A le legitima sau, în acest context, a cere extinderea blocadelor înseamnă a pune în pericol atât studenții, cât și angajații publici. Este iresponsabil”, a precizat Geffray.

Manifestațiile elevilor s-au suprapus cu o serie de greve naționale de amploare organizate de sindicate, la care s-au alăturat profesorii, pompierii, funcționarii publici și personalul din spitale împotriva planurilor bugetare propuse de guvern.

Prim-ministrul Franței, Sébastien Lecornu, un apropiat al președintelui francez Emmanuel Macron, a condamnat actele de vandalism și violențele stradale și a lansat un apel public la calm. „Focuri de artificii, incendii, violență în apropierea liceelor:„Nimic nu justifică punerea în pericol a elevilor, personalului sau polițiștilor”, a spus Lecornu.