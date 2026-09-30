Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Petrișor Peiu, senatorul AUR, vine cu primele reacții după votul din Parlament. Pe mâinile cui ajunge țara? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Zilele lui Dominic Fritz la Primăria Timișoarei au luat sfârșit. Ce se va întâmpla cu liderul USR?

Călin Georgescu a fost arestat. Mesajele lui publice mai influențează AUR?