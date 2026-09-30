EXCLUSIV Deputatul AUR Valeriu Munteanu, acuzații grave după arestarea lui Călin Georgescu. „Vor să pună presiune pe partid ca să votăm guvernul Siegfried”
21:33
Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Petrișor Peiu, senatorul AUR, vine cu primele reacții după votul din Parlament. Pe mâinile cui ajunge țara? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.
Zilele lui Dominic Fritz la Primăria Timișoarei au luat sfârșit. Ce se va întâmpla cu liderul USR?
Călin Georgescu a fost arestat. Mesajele lui publice mai influențează AUR?
Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.