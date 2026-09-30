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„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 30 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Petrișor Peiu, primele reacții după votul din Parlament. Pe mâinile cui ajunge România?

„Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu” începe miercuri, 30 septembrie, de la ora 20:30, live pe Gândul. În exclusivitate, Petrișor Peiu, primele reacții după votul din Parlament. Pe mâinile cui ajunge România?
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Astăzi, la „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”, Petrișor Peiu, senatorul AUR, vine cu primele reacții după votul din Parlament. Pe mâinile cui ajunge țara? Emisiunea poate fi urmărită live pe Facebook și YouTube.

Zilele lui Dominic Fritz la Primăria Timișoarei au luat sfârșit. Ce se va întâmpla cu liderul USR?

Călin Georgescu a fost arestat. Mesajele lui publice mai influențează AUR?

Găsești toate aceste subiecte, dar și informații în exclusivitate, la emisiunea „Subiectul Zilei cu Răzvan Dumitrescu”. În platoul emisiunii vor fi prezenți reprezentanți ai partidelor din România.

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