Ion Cristoiu: „Coaliția din 1996 susținea că salvează România, dar nu a durat decât câteva luni, până la prima criză”

Andrei Rosz
În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre cum Coaliția din 1996 a avut un parcurs similar celei din 2025, a picat la câteva luni distanță. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre cum Coaliția din 1996 a avut un parcurs similar celei din 2025, a picat la câteva luni distanță. Acesta a început prin a spune că Ciorbea a fost un fel de Ilie Bolojan. Toți susținătorii lui, la căderea Guvernului, s-au scandalizat, dând vina pe Băsescu și pe Roman.

„Coaliția PD-CDR, aia din 1996, Convenția Democratică, aia după ce a câștigat Emil Constantinescu. PD plus CDR. Cea care salvează România din ghearele PSD-ismului, PDSR-ismului, cutare și cutare. Și vor fi reforme. O, mari reforme, nu așa oricum. A durat până în ianuarie 1998, când a avut loc prima criză. Este interesant că acea coaliție, ca și asta de acum, s-a refăcut. Că și asta se va reface, dar n-au mai ținut, că au pierdut alegerile. În cazul acestei crize, există un moment pe care tu nici acuma nu poți să-l deslușești, să îmi răspunzi. Este o enigmă. Clar, Ciorbea era tot timpul… Deci așa, Ciorbea era un Ilie Bolojan. Erau toți tefeliștii de atunci, talibanii, în frunte cu eterna Ana Blandiana. Acum Blandiana nu a zis nimic de Bolojan. Criza este exact ca acum. În ianuarie 1998, PD-ul își retrage miniștrii. În acel moment încep talibanii, în frunte cu Ana Blandiana. Toată societatea l-a făcut pe Ciorbea marele erou… Și îi înjurau pe Roman și pe Băsescu că sunt comuniști.”, a explicat jurnalistul.

Recomandarea video

Cele mai noi

Trimite acest link pe