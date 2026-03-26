Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Dacă America pierde războiul din Iran, pierde întreaga planetă. Lungesc războiul ca să cucerească soldații insula Kharg”

Ion Cristoiu: „Dacă America pierde războiul din Iran, pierde întreaga planetă. Lungesc războiul ca să cucerească soldații insula Kharg”

În cadrul unei ediții, transmise live de Gândul, a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre faptul că Donald Trump lungește războiul pentru a cuceri insula Kharg. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Eu cred că se merge pe varianta aceasta a lungirii războiului, pentru a putea trimite pușcașii marini să îi ia acea insulă. Problema este că o predare necondiționată nu a avut loc. Acuma nu știu care va fi… ”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre faptul că Donald Trump lungește războiul pentru a cuceri insula Kharg. Acesta spune că președintele Americii poate să închidă războiul atunci când își dorește. El consideră că dacă SUA este învinsă în acest război, întreaga planetă va pierde. Scriitorul afirmă că Iranul începuse să aibă o putere mai mare decât îi era permis.

„Este clar că dacă pierde America acel război, pierde toată planeta. Jandarmul a fost rănit… Nu cred că va pierde. Eu cred că se merge pe varianta aceasta a lungirii războiului, pentru a putea trimite pușcașii marini să îi ia acea insulă. Problema este că o predare necondiționată nu a avut loc. Acuma nu știu care va fi… Deocamdată ei au supraviețuit și în orice moment Trump, în stilul lui, poate programa victoria pentru că totuși dacă la rece… Nu a fost înlăturat regimul, da, scopul acestei acțiuni nu a fost trăiască bine poporul iranian. Scopul acestei acțiuni a fost ca o țară care începuse să sară peste umbra ei. Adică Iranul începuse să devină jucător mondial și nu era loc. Știi, că și Ceaușescu a vrut să fie jucător și nu l-a ținut mult… Era o țară condamnat, eventual regional și a început să joace rol mare. Dacă li se elimină sancțiunile, ei scapă și de revolte. Toate revoltele au fost economice, nu au fost politice. Probabil că și ei vor umbla un pic la…”, a declarat jurnalistul.

