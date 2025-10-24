Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Dacă Bolojan își dădea demisia, eu mă ridicam în picioare și aplaudam”

Cătălin Costache
24 oct. 2025, 09:00, Marius Tucă Show
În ediția din 23 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a comentat situația politică actuală și a vorbit despre premierul Ilie Bolojan, afirmând că acesta nu va demisiona din funcție, în ciuda speculațiilor apărute în spațiul public.

Cristoiu a explicat că lipsa de curaj și de asumare a riscului este o trăsătură comună politicienilor români, care preferă să se mențină în funcții indiferent de context. El a spus că ar fi aplaudat o eventuală demisie a premierului.

Ion Cristoiu: „Bolojan nu pleacă pentru că e politician român. Eram sigur că pleacă. Omul ăsta umbla mereu cu hârtia aia cu demisia, și la wc mergea cu ea. Dacă demisiona, eu mă ridicam în picioare și aplaudam. Tipic românesc. Politicianul român nu riscă. Tot ce este demnitar în România îi lipsește chestia aia… În România, lucrurile ar merge măcar ca în Olanda dacă ei când apasă pe buton, acești băieți, întâlnesc unul care să zică „nu”. Care ar fi zis „nu” la anularea alegerilor.”

