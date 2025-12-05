Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Anca Alexandrescu: „Mi-aș dori să se schimbe legea de finanțare a partidelor”

Anca Alexandrescu: „Mi-aș dori să se schimbe legea de finanțare a partidelor”

Cătălin Costache
05 dec. 2025, 12:00, Marius Tucă Show

În ediția din 3 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, Anca Alexandrescu a vorbit despre costurile excesive ale campaniilor electorale și despre necesitatea reformării legii finanțării partidelor politice. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Alexandrescu a criticat cheltuielile uriașe din campaniile precedente și lipsa de transparență privind sursa fondurilor folosite de diferiți candidați. Ea a afirmat că unele partide și candidați au umplut orașul de afișe, în timp ce oamenii nu au fost informați corect despre proveniența banilor.

Anca Alexandrescu: „Din păcate, o să mai băgăm mulți bani în alegeri, dar mi-aș dori să se schimbe și legea de finanțare a partidelor. Nu cred că e cazul să se mai ducă atâtea milioane de euro. Ai văzut cum a arătat orașul, plin de afișe? Nu se întreabă, totuși, nimeni de unde au avut acești candidați bani să le pună? Poți să îți faci campanie în mijlocul oamenilor, fără niciun leu în buzunar.”

Cele mai noi