Ion Cristoiu: „Dacă se ajungea la lovitura de stat, Georgescu trebuia să fie RECUNOSCUT de Ministrul Apărării”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre rechizitoriul lui Călin Georgescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Tu spui că e o aberație, dar unul ca Sorin Grindeanu a fost de acord”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre rechizitoriul lui Călin Georgescu. Acesta începe prin a spune că rușii lipsesc din acest rechizitoriu. Personajul Călin Georgescu, spune jurnalistul, se presupune că a vrut să dea o lovitură de stat. Tot acest personaj, continuă analistul, este acuzat că a fost omul rușilor și că în procesul electoral din decembrie 2024, Georgescu ar fi fost ajutat de ruși pentru a câștiga primul tur al alegerilor prezidențiale. Nemulțumit că s-au anulat alegerile, candidatul se suspectează că ar fi planificat o lovitură de stat. Jurnalistul observă că din rechizitoriu lipsesc rușii. Deși este specificat că Georgescu era omul rușilor, nu sunt explicații concrete în legătură cu rușii implicați. Cristoiu se întreabă retoric dacă nu cumva rușii l-au abandonat pe Georgescu. Jurnalistul susține că cei care instrumentează dosarul își bat joc de populație. Aceștia, continuă Cristoiu, „nu țin cont de minima noastră inteligență”.