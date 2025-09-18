Ion Cristoiu: „Dacă se ajungea la lovitura de stat, Georgescu trebuia să fie RECUNOSCUT de Ministrul Apărării”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre rechizitoriul lui Călin Georgescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre rechizitoriul lui Călin Georgescu. Acesta începe prin a spune că rușii lipsesc din acest rechizitoriu. Personajul Călin Georgescu, spune jurnalistul, se presupune că a vrut să dea o lovitură de stat. Tot acest personaj, continuă analistul, este acuzat că a fost omul rușilor și că în procesul electoral din decembrie 2024, Georgescu ar fi fost ajutat de ruși pentru a câștiga primul tur al alegerilor prezidențiale. Nemulțumit că s-au anulat alegerile, candidatul se suspectează că ar fi planificat o lovitură de stat. Jurnalistul observă că din rechizitoriu lipsesc rușii. Deși este specificat că Georgescu era omul rușilor, nu sunt explicații concrete în legătură cu rușii implicați. Cristoiu se întreabă retoric dacă nu cumva rușii l-au abandonat pe Georgescu. Jurnalistul susține că cei care instrumentează dosarul își bat joc de populație. Aceștia, continuă Cristoiu, „nu țin cont de minima noastră inteligență”.
„Din rechizitoriul ăsta lipsesc rușii, asta e fundamental. În acest rechizitoriu aveam următorul lucru, personajul Călin Georgescu este acuzat că a fost omul rușilor și că a fost ajutat de ruși să câștige primul tur. Nemulțumit că s-au anulat alegerile…. Până la care lovitură de stat? În rechizitoriu lipsesc rușii. Deci rușii l-au abandonat? Nu trebuia să spună că Potra și cu nu știu care s-au înțeles și rușii urmau să dea o dronă, o rachetă. Încerc să mă adresez unor telespectatori care sunt deștepți, nu proști. Și eu trebuie să îi conving, să le spun că ăștia au ajuns într-un asemenea hal, încât își bat joc de noi… Au ajuns într-un asemenea hal, încât nici măcar nu mai țin cont de minima noastră inteligență. Dacă ar fi fost o autentică lovitură de stat, în momentul în care ajungea la Cotroceni, el ar fi fost recunoscut de Ministrul Apărării. Așa se face. Ori acolo nu e nimic… Tu spui că e o aberație, dar unul ca Sorin Grindeanu a fost de acord.”, a explicat jurnalistul.