Ion Cristoiu: „Dezinformarea este difuzarea unei știri false dinadins”

În ediția din 23 octombrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a comentat modul în care presa și autoritățile au gestionat informațiile legate de tragedia de la Rahova. Acesta a atras atenția asupra felului în care lipsa transparenței oficiale alimentează teoriile conspirației și neîncrederea publicului, afirmând că „știrile false și teoriile conspirației apar într-un climat creat chiar de sistem”

Cristoiu a criticat tendința autorităților de a controla discursul public prin comunicate incomplete și prin monopolul asupra informației. În opinia sa, absența unor răspunsuri clare determină presa și publicul să caute alternative, iar fenomenul fake news devine astfel o consecință, nu o cauză.

Ion Cristoiu: „Primul îndemn e să luăm în seamă declarațiile oficiale. Avem tragedia de la Rahova. Nu am cum să mă raportez la declarațiile oficiale pentru că ei spun că nu știu până acum cauza. Când domină numai sursele oficiale, devine redactor șef român Ioana Dogioiu. E datoria mea să caut informații. Sintagma are trei prostii. Ce e aia dezinformare? Dezinformare este difuzarea unei știri false dinadins, e foarte important. Noi știm că putem să dăm știri false că nu ne-am documentat. Dezinformarea este conștient. De la Cleopatra încoace, oamenii sunt tentați de teoriile conspirației, cu atât mai mult pe rețelele sociale. Nu e un coordonator. Dacă vezi o chestie interesantă despre Rahova, aia se dă. Teoriile conspirației și fake news-urile cresc când regimul le alimentează. Georgescu și suveraniștii sunt acuzați că dau știri false privind războiul. Sistemul întreține isteria războiului. Știrile false, teoriile conspirației, apar și într-un anumit climat. În cazul întâmplării tragice de la Rahova, avem câteva ciudățenii pe care nimeni nu le-a explicat, atunci e normal că oamenii caută explicații.”