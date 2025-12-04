Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Anca Alexandrescu: „Nu există niciun sector din București fără ghetou”

Anca Alexandrescu: „Nu există niciun sector din București fără ghetou”

Serdaru Mihaela
04 dec. 2025, Marius Tucă Show

Anca Alexandrescu, în emisiunea Marius Tucă Show din data de 3 decembrie 2025, vorbește despre marea încercare a vieții sale profesionale și despre experiența acumulată în campania electorală recentă. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

Anca Alexandrescu subliniază că a fost inspirată să meargă în mijlocul oamenilor, să îi asculte fără prejudecăți, ceea ce a dus la o responsabilizare mai profundă față de problemele Bucureștiului.

„Încercare, este marea experiență a vieții mele, pe de o parte, și este marele câștigă al vieții mele de până acum. Pentru că tot ceea ce am trăit în această campanie în mijlocul oamenilor și mă felicit că am avut această intuiție să merg în mijlocul oamenilor, să nu mă uit stânga, dreapta, să-i ascult doar pe cetățeni” , spune Alexandrescu

Alexandrescu declară că, deși nu s-a simțit obosită fizic, poveștile trăite zilnic și realitățile dure pe care le vede în oraș o afectează emoțional. Ea descrie Bucureștiul ca fiind într-o stare gravă, cu o sărăcie îngrozitoare, care nu se limitează doar la periferie, ci se extinde și în zonele centrale.

„Nu sunt obosită nici fizic, nici n-am avut nevoie să merg la spital, cum au spus unii. Nici n-am dispărut, nici nu m-am ascuns, însă poveștile pe care le aud în fiecare zi, ceea ce văd în fiecare zi, peste tot pe unde merg, mă responsabilizează și mai tare. Lucrurile sunt extrem de complicate în București, arată foarte rău, este o sărăcie îngrozitoare. Arată foarte rău de la centru până la margine” , subliniază Anca Alexandrecu.

În concluzie, Alexandrescu evidențiază că prin această experiență a înțeles mai bine realitățile dure ale capitalei și că acestea îi sporesc motivația de a acționa.

