Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Gigi Nețoiu: „Tarabele piețelor sunt pline, e marfă din belșug, dar oamenii nu mai au bani să cumpere”

Gigi Nețoiu: „Tarabele piețelor sunt pline, e marfă din belșug, dar oamenii nu mai au bani să cumpere”

Malina Maria Fulga
04 dec. 2025, 08:00, Marius Tucă Show

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a tras un semnal de alarmă cu privire la situația bucureștenilor, care, spune el, nu își mai permit să își cumpere alimente. Astfel, piețele rămân goale, iar comercianții cu produsele pe tarabe. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, candidatul la primăria Capitalei Gigi Nețoiu, afirmă, din poziția sa de fermier, că taxele și impozitele pun o mare presiune pe producătorii români. Acesta spune că tarabele piețelor din București sunt pline de produse, cu toate acestea piețele sunt goale, deoarece spune el bucureștenii nu-și mai permit să cumpere așa cum cumpărau în anii trecuți.

„Eu plec dimineața primul și vin ultimul. Stau acolo între oameni să văd lucrurile, sunt banii mei în joc. Dau faliment la dobânzile care sunt acum și la ce taxe și impozite sunt. N-ai nicio șansă ca și privat să reziști. Adică e aproape imposibil. Piețele sunt pline. Vorbim de București. Vorbim de piața de la Băneasa, vorbim de piața de la Domenii, vorbim de piața Militari. Am fost în Ferentari, în Berceni, unde doriți dumneavoastră. Tarabele pline, pline.”

De asemenea, Nețoiu vorbește și despre pensionari, oferind propriul exemplu, explicând că după 39 de ani de muncă și contribuții la bugetul de stat, acesta s-a ales cu o pensie cu care un pensionar român nu se poate întreține.

„Eu sunt pensionar de un an de zile. Deci am pensia militară, după 15 ani, 3800 de lei, și pensia după 39 de ani de contribuții, 1180 de lei. Deci asta este pensia mea, 1180, după 39 de ani de contribuții, unde am plătit zeci de milioane taxe și impozite.”

