Anca Alexandrescu: „La parada de 1 Decembrie n-aș pune niciun politician, ci doar românii merituoși”

Alexandra Anton Marinescu
04 dec. 2025, 09:30, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul, Anca Alexandrescu a discutat despre felul în care este organizată parada de 1 Decembrie. Ea spune că sărbătoarea ar trebui să fie despre oameni și meritele lor, nu despre funcții și ranguri. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

1 Decembrie fără politicieni: doar oamenii care fac România mai bună

Candidata la alegerile pentru Primăria Capitalei explică de ce crede că ar trebui schimbat modul de organizare al paradei  de 1 Decembrie. Ea susține că politicienii monopolizează scena, deși nu sunt cei care duc numele țării peste hotare. Ideea ei este ca ceremonia să fie reprezentată de oameni simpli, apreciați pentru ce fac, nu pentru ce funcție au.

„Eu cred și am de foarte mulți ani ideea asta, poți să-l întrebi pe Victor Ponta că i-am și propus când era prim-ministru. La parada aceea de 1 decembrie, eu n-aș pune niciun fel de politician, niciun fel de conducător al țării, ci doar românii merituoși, care au adus faimă: medici, olimpici, profesori.”, spune invitata.

Cele mai noi