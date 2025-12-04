Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Gigi Nețoiu: „Oamenii nu vor să iasă la vot pentru că nu au încrederea că votul lor poate schimba ceva”

Gigi Nețoiu: „Oamenii nu vor să iasă la vot pentru că nu au încrederea că votul lor poate schimba ceva"

Alexandra Anton Marinescu
04 dec. 2025, 10:00, Marius Tucă Show
În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Gigi Nețoiu, om de afaceri și politician român, a discutat despre situația actuală din România și problemele pe care le observă în fiecare zi. El spune că lucrurile se degradează rapid, iar oamenii simt că nimic nu mai funcționează corect. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Gigi Nețoiu: „V-am spus că România se dezintegrează” 

Nețoiu a comparat România cu situația din Bulgaria. El spune că oamenii de acolo reacționează mai rapid la deciziile politice.

 „V-am spus că România se dezintegrează. V-am spus să aveți răbdare până după 7 ianuarie. N-ați văzut ce se întâmplă la bulgari? Au încercat să ia măsuri să le crească taxele. A căzut guvernul, cade tot. Oamenii știu ce vor. La noi înseamnă că e bine. Poate eu greșesc. Ce am văzut eu în astea trei săptămâni de zile, poate n-am văzut bine. Nenorocire peste tot. V-am zis. 38 de șantiere la care nu lucrează nimeni. Clădirile în tot centrul Bucureștiului stau să cadă. Și n-a făcut nimeni nimic și nu interesează.”, spune invitatul.

Tot ei câștigă, tot ei ies

Omul de afaceri a vorbit și despre lipsa de încredere a oamenilor în alegeri și despre cum percepe sistemul politic.

„Acum știți că se spune că face planșeul de la Piața Unirii. Și spune că va costa 160 de milioane. 160 de milioane de euro. Și Coldea zice ce? De infrastructură sau de influență? Înțelegeți? Deci ei sunt acolo. Toți. Deci au lucrurile aranjate, puse la punct. Așa că ce să ne mai… V-am spus ce îmi spune lumea în piață: «Domnul Gigi, degeaba ieșim. Că tot ei câștigă, tot ei ies.» Și ați văzut alianțele. Le mai repetăm o dată? Nu le mai repetăm.”, susține Nețoiu.

Anca Alexandrescu: „Cât am fost realizator de emisiune, i-am criticat pe cei care au cheltuit banul public fără responsabilitate"

Anca Alexandrescu: „Când politicul ajunge într-o poziție, se trag unii pe alții. Se întâmplă acest lucru la toate partidele"

Daniel Băluță: „Bucureștiul are nevoie de o viziune de dezvoltare comună. În prezent, acesta este FRAGMENTAT, ca un puzzle"

