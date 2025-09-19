Ion Cristoiu: „Din rechizitoriu lipsește un punct fundamental – COMPLICITATEA din interior pentru o lovitură de stat”

În cadrul unei ediții transmise live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu, jurnalist și scriitor român, a vorbit despre rechizitoriul lui Călin Georgescu. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Rechizitoriul e frustrant că se termină. Nu mai spune ce avea de gând să facă. Nu poți să gândești o lovitură de stat la jumătate”

Invitat la Marius Tucă Show, Ion Cristoiu a vorbit despre rechizitoriul lui Călin Georgescu. Acesta susține că rechizitoriul este o halucinație. Din acest dosar, spune jurnalistul, lipsește un lucru fundamental. Complicele din interior nu este prezentat nicăieri. Pentru a răsturna un sistem, ai nevoie de un plan de mobilizare, dar și de un om din interior care să facă posibilă partea a doua a planului. Jurnalistul se întreabă cum ar fi fost posibilă această lovitură de stat. Jandarmii din piață nu ar fi reacționat la petardele aruncate? Cristoiu menționează că este frustrant că rechizitoriul se termină brusc. În acest dosar nu se specifică și ce aveau de gând să facă mai departe. Jurnalistul susține că nu poți să gândești o lovitură de stat până la jumătate. Din acest rechizitoriu reiese că cei care au planificat întreaga lovitură de stat nu mai pot răspunde la întrebarea – ce urma.