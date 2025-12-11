Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „Dungaciu este printre puținii gânditori ai conservatorismului”

Ion Cristoiu: „Dungaciu este printre puținii gânditori ai conservatorismului”

Cătălin Costache
11 dec. 2025, 23:00, Marius Tucă Show

În ediția din 11 decembrie 2025 a emisiunii „Marius Tucă Show”, jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre rolul lui Dan Dungaciu, considerându-l unul dintre puținii gânditori ai conservatorismului din România. Urmăriți aici integral emisiunea Marius Tucă Show.

Cristoiu a criticat scena conservatoare autohtonă, afirmând că aceasta este dominată fie de personaje lipsite de coerență, fie de foști comuniști reconvertiți în suveraniști. În acest context, el a remarcat că Dungaciu se distinge prin rigoare intelectuală și printr-un discurs solid.

Ion Cristoiu: „Dan Dungaciu mi se pare că este printre puținii gânditori ai conservatorismului. Conservatorismul românesc nu este întruchipat de gânditori. Avem fie niște dilii care bat câmpii prin emisiuni sau niște tipi care au devenit suveraniști în loc să fie comuniști. Dan Dungaciu este un ideolog. Când îi citești cartea ca un intelectual, îți dai seama că e ceva serios acolo.”

