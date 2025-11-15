Ion Cristoiu: „După mitul alegerilor nominale, acum s-a dus mitul președintelui independent”

Ion Cristoiu face un comentariu critic privind candidaturile independente, care deși nu au în spate un partid, spune el, deciziile la nivel înalt ar fi influențate de anumite grupuri de interese.

„Eu nu sunt surprins de aceea ce l-a numit pe unul Burnete, care era vizitiul lui Dan Șucu. Care Dan Șucu e și el vizitiu. Deci prima mare concesie făcută grupurilor de interese, ca să-i citez pe TFL-iști, a fost asta. Pentru că ăla nu avea ce căuta. Era un fost jurnalist.”

Cristoiu compară acest mit al candidatului independent cu o formă nereușită de așa-zisă reformă politică, care ar fi de fapt doar o iluzie.