Ion Cristoiu: „Europa nu s-a dezvoltat suficient pentru că nu are spiritul american”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a vorbit despre diferențele culturale dintre Europa și Statele Unite, dar și despre tipologia românului care călătorește cu valiza. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu a discutat despre motivul pentru care Europa nu s-a dezvoltat la același nivel ca SUA. Este legat de o diferență esențială de mentalitate: lipsa spiritului pragmatic.

„Știi ce am constatat acum la spiritul european francez? Eu sunt totuși american. Adică… Am povestit la FNAC, la gară, totuși e coadă, pleacă trenul și vezi pe câte una care vine. De aia nu s-a dezvoltat Europa așa de tare, pentru că… Că nu are spiritul ăla american. De la mine, care-i afacerea?”, spune Cristoiu.