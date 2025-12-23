Românii care riscă amenzi mari de Crăciun și de Revelion. Regula pe care trebuie să o respecte cu strictețe

Românii petrecăreți trebuie să fie atenți în perioada Crăciunului și a Revelionului, întrucât riscă amenzi mari. Astfel, vor fi sancționați cei care nu respectă liniștea și deranjează vecinii de la bloc.

Persoanele care locuiesc la bloc și vor să chefuiască peste măsură pot atrage sancțiuni aspre, aplicate de oamenii legii. Amenzile sunt de până la 6.000 de lei dacă atunci organizează petreceri în apartamentele lor, încalcă anumite reglementări legale sau reguli care sunt stabilite de asociația de proprietari.

Astfel, în Legea 61/1991 se spune și că acțiunile care îi deranjează pe ceilalți, fie că vorbim despre muzică dată la maximum, gălăgie, țipete și zarvă, se pedepsește aspru, iar petrecăreții trebuie să suporte consecințele faptelor lor.

Dacă sunt raportați la poliție de vecini, aceștia riscă amenzi usturătoare, între 3.000 lei la 6.000 lei sau prestarea a 100-150 de ore de activități în folosul comunității.

Potrivit art. 2 din Legea nr. 61/1991, punctele 25-27, vor fi contravenții, dacă nu constituie o infracțiune, următoarele:

„25. tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă; 26. tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00-8,00 şi 13,00-14,00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuinţele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinaţia de locuinţe ori situat în imediată vecinătate a acestora; 27. organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniştea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spaţiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social, în mediul urban;”

Este important și de menționat că asociația de proprietari impune anumite reguli și ore de liniște, pe care locatarii trebuie să le respecte, astfel riscă să fie sancționați, în funcție de gravitatea situației.

