Prima pagină » Actualitate » Românii care riscă amenzi mari de Crăciun și de Revelion. Regula pe care trebuie să o respecte cu strictețe

Românii care riscă amenzi mari de Crăciun și de Revelion. Regula pe care trebuie să o respecte cu strictețe

23 dec. 2025, 20:39, Actualitate
Românii care riscă amenzi mari de Crăciun și de Revelion. Regula pe care trebuie să o respecte cu strictețe
foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Românii petrecăreți trebuie să fie atenți în perioada Crăciunului și a Revelionului, întrucât riscă amenzi mari. Astfel, vor fi sancționați cei care nu respectă liniștea și deranjează vecinii de la bloc.

Persoanele care locuiesc la bloc și vor să chefuiască peste măsură pot atrage sancțiuni aspre, aplicate de oamenii legii. Amenzile sunt de până la 6.000 de lei dacă atunci organizează petreceri în apartamentele lor, încalcă anumite reglementări legale sau reguli care sunt stabilite de asociația de proprietari.

Astfel, în Legea 61/1991 se spune și acțiunile care îi deranjează pe ceilalți, fie vorbim despre muzică dată la maximum, gălăgie, țipete și zarvă, se pedepsește aspru, iar petrecăreții trebuie suporte consecințele faptelor lor.

Dacă sunt raportați la poliție de vecini, aceștia riscă amenzi usturătoare, între 3.000 lei la 6.000 lei sau prestarea a 100-150 de ore de activități în folosul comunității.

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

foto ilustrativa: sursa foto: Envato

Potrivit art. 2 din Legea nr. 61/1991, punctele 25-27, vor fi contravenții, dacă nu constituie o infracțiune, următoarele:

„25. tulburarea, fără drept, a liniştii locuitorilor prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă;

26. tulburarea liniştii locatarilor între orele 22,00-8,00 şi 13,00-14,00 de către orice persoană prin producerea de zgomote, larmă sau prin folosirea oricărui aparat, obiect ori instrument muzical la intensitate mare în localurile sau în sediile persoanelor juridice, în locuinţele persoanelor fizice sau în oricare alt loc din imobile cu destinaţia de locuinţe ori situat în imediată vecinătate a acestora;

27. organizarea de petreceri cu caracter privat şi utilizarea de aparatură muzicală la intensitate de natură a tulbura liniştea locuitorilor, în corturi, alte amenajări sau în spaţiu neacoperit, situate în perimetrul apropiat imobilelor cu destinaţia de locuinţe sau cu caracter social, în mediul urban;”

Este important și de menționat asociația de proprietari impune anumite reguli și ore de liniște, pe care locatarii trebuie le respecte, astfel riscă fie sancționați, în funcție de gravitatea situației.

Autorul recomandă:

Noile camere radar fac ravagii printre șoferi. Câte amenzi s-au dat în doar o zi

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ George Simion anunță proteste și „opoziție totală” față de Guvernul Bolojan: „Trebuie o reacție mult mai apăsată din partea românilor”
21:30
George Simion anunță proteste și „opoziție totală” față de Guvernul Bolojan: „Trebuie o reacție mult mai apăsată din partea românilor”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Trăim o cumplită degradare a profesionalismului”
21:30
Ion Cristoiu: „Trăim o cumplită degradare a profesionalismului”
CONTROVERSĂ Purtătorul de cuvânt al PSD dă de pământ cu Ordonanța „Trenuleț” a lui Bolojan: „Are o componentă inacceptabilă”
21:00
Purtătorul de cuvânt al PSD dă de pământ cu Ordonanța „Trenuleț” a lui Bolojan: „Are o componentă inacceptabilă”
DESTINAȚII Cum se vede de sus unul dintre cele mai spectaculoase locuri din Turcia: lacurile din interiorul Parcului Național Laguna Yumurtalık din Adana
20:14
Cum se vede de sus unul dintre cele mai spectaculoase locuri din Turcia: lacurile din interiorul Parcului Național Laguna Yumurtalık din Adana
JUSTIȚIE Judecătorul Alin Ene, membru al CSM, analizează sondajul în rândul judecătorilor: „Există probleme reale în justiție, însă nu cele servite zilnic publicului cu titlu de adevăr absolut”
19:13
Judecătorul Alin Ene, membru al CSM, analizează sondajul în rândul judecătorilor: „Există probleme reale în justiție, însă nu cele servite zilnic publicului cu titlu de adevăr absolut”
ULTIMA ORĂ Guvernul adoptă ordonanța „trenuleț”. Ilie Bolojan încheie anul în glorie: tăieri fericite tuturor!
18:54
Guvernul adoptă ordonanța „trenuleț”. Ilie Bolojan încheie anul în glorie: tăieri fericite tuturor!
Mediafax
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și cadourile „modeste” costă 500 de euro în 2025
Digi24
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
Cancan.ro
Vila Rodicăi Stănoiu ar fi fost jefuită! Ce obiecte lipsesc din averea fostei ministre a Justiției, după ce a fost amplu percheziționată
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Dorinel Umbrărescu anunță public câți kilometri din Autostrada Moldovei vor fi gata în 2026
Mediafax
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela Grădinaru nu a cedat poftelor
Click
Cum se coace corect cozonacul. Temperatura potrivită pentru cuptorul electric și pe gaz
Digi24
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
Cancan.ro
Cum încearcă Vlad Pascu să scape de pedeapsa de 10 ani cu executare! S-a dus direct la CEDO și dă vina pe…
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Mesele de sărbători sunt momentul potrivit pentru a vorbi și despre istoricul medical al familiei
INEDIT Paradă inedită în fața unui spital de copii din SUA. Sute de mașini de poliție și pompieri au defilat cu girofarul pornit pentru copii bolnavi
21:31
Paradă inedită în fața unui spital de copii din SUA. Sute de mașini de poliție și pompieri au defilat cu girofarul pornit pentru copii bolnavi
Patrick André de Hillerin: Noul hit al Justiției române: Mi-e frică, mi-e frică să dorm singurică
21:00
Patrick André de Hillerin: Noul hit al Justiției române: Mi-e frică, mi-e frică să dorm singurică
CONTROVERSĂ Un stat canadian face demersuri pentru obținerea independenței. Provincia deține a 4-a cea mai mare rezervă de petrol din lume
20:56
Un stat canadian face demersuri pentru obținerea independenței. Provincia deține a 4-a cea mai mare rezervă de petrol din lume
ULTIMA ORĂ Chestionarul care distruge protestele USR/ Rezist: 98% din magistrați resimt campania anti – Justiție. Vina pentru prescripție aparține Parlamentului. Doar 1 judecător din 2.000 crede că a fost eliminat abuziv din complet
20:11
Chestionarul care distruge protestele USR/ Rezist: 98% din magistrați resimt campania anti – Justiție. Vina pentru prescripție aparține Parlamentului. Doar 1 judecător din 2.000 crede că a fost eliminat abuziv din complet
EXTERNE Kaja Kallas i-a cerut lui Trump să își ia „mâinile” de pe Groenlanda. Donald Trump: Avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională
20:10
Kaja Kallas i-a cerut lui Trump să își ia „mâinile” de pe Groenlanda. Donald Trump: Avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională
FLASH NEWS Momentul impactului. Imagini incredibile cu accidentul celui care a creat jocul Call of Duty. A murit pe loc
19:09
Momentul impactului. Imagini incredibile cu accidentul celui care a creat jocul Call of Duty. A murit pe loc

Cele mai noi