Judecătorul Alin Ene, membru al CSM, analizează sondajul în rândul judecătorilor: „Există probleme reale în justiție, însă nu cele servite zilnic publicului cu titlu de adevăr absolut”

Bianca Dogaru
23 dec. 2025, 19:13, Actualitate
Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) a publicat analiza preliminară a unui chestionar adresat judecătorilor, pentru a identifica problemele reale din sistemul judiciar.

Alin Ene, membru ales în corpul judecătorilor din CSM, face o analiză a sondajului și spune: „Datele sunt preliminare, dar mesajul transmis de corpul judecătorilor e clar: există probleme reale în justiție, însă nu cele servite zilnic publicului cu titlu de adevăr absolut.

„Rezultatele principale:

  • 98% dintre judecători au resimțit în ultimul an campanii publice împotriva justiției. Nu sunt percepții izolate, ci aproape unanime.
  • 67% sprijină reacțiile publice ale CSM, doar 8% le contestă, iar restul sunt neutri. Ideea că „CSM e rupt de judecători” nu se confirmă.
  • Înlocuirea judecătorilor din completuri apare rar, de obicei cu acordul celor vizați și pe motive legitime. Cazurile problematice sunt punctuale, nu sistemice.
  • Prescripția răspunderii penale este pusă mai mult pe seama legilor, a duratei urmăririi penale și a deciziilor CCR, nu a judecătorilor.
  • Problemele reale sunt volumul mare de muncă, lipsa normării, schemele insuficiente de judecători și grefieri și blocare concursurilor.
  • Discursul public de decredibilizare afectează climatul profesional și atracția profesiei, cu efecte pe termen lung asupra calității justiției.

CSM subliniază că datele sunt preliminare, dar mesajul judecătorilor este clar: există probleme reale, însă nu cele prezentate zilnic în mass-media ca adevăr absolut. Dezbaterea publică ar trebui să pornească de la date concrete, nu de la emoții fabricate.„

