Judecătorul Alin Ene, membru al CSM, analizează sondajul în rândul judecătorilor: „Există probleme reale în justiție, însă nu cele servite zilnic publicului cu titlu de adevăr absolut”

Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) a publicat analiza preliminară a unui chestionar adresat judecătorilor, pentru a identifica problemele reale din sistemul judiciar.

Alin Ene, membru ales în corpul judecătorilor din CSM, face o analiză a sondajului și spune: „Datele sunt preliminare, dar mesajul transmis de corpul judecătorilor e clar: există probleme reale în justiție, însă nu cele servite zilnic publicului cu titlu de adevăr absolut.

„Rezultatele principale:

98% dintre judecători au resimțit în ultimul an campanii publice împotriva justiției. Nu sunt percepții izolate, ci aproape unanime.

67% sprijină reacțiile publice ale CSM, doar 8% le contestă, iar restul sunt neutri. Ideea că „CSM e rupt de judecători” nu se confirmă.

Înlocuirea judecătorilor din completuri apare rar, de obicei cu acordul celor vizați și pe motive legitime. Cazurile problematice sunt punctuale, nu sistemice.

Prescripția răspunderii penale este pusă mai mult pe seama legilor, a duratei urmăririi penale și a deciziilor CCR, nu a judecătorilor.

Problemele reale sunt volumul mare de muncă, lipsa normării, schemele insuficiente de judecători și grefieri și blocare concursurilor.

Discursul public de decredibilizare afectează climatul profesional și atracția profesiei, cu efecte pe termen lung asupra calității justiției.

CSM subliniază că datele sunt preliminare, dar mesajul judecătorilor este clar: există probleme reale, însă nu cele prezentate zilnic în mass-media ca adevăr absolut. Dezbaterea publică ar trebui să pornească de la date concrete, nu de la emoții fabricate.„

