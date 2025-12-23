Judecătorul Alin Ene, membru al CSM, analizează sondajul în rândul judecătorilor: „Există probleme reale în justiție, însă nu cele servite zilnic publicului cu titlu de adevăr absolut”

ULTIMA ORĂ Chestionarul care distruge protestele USR/ Rezist: 98% din magistrați resimt campania anti – Justiție. Vina pentru prescripție aparține Parlamentului. Doar 1 judecător din 2.000 crede că a fost eliminat abuziv din complet
20:11
Consiliul Suprem al Magistraturii (CSM) a publicat analiza preliminară a unui chestionar adresat judecătorilor, pentru a identifica problemele reale din sistemul judiciar.
Alin Ene, membru ales în corpul judecătorilor din CSM, face o analiză a sondajului și spune: „Datele sunt preliminare, dar mesajul transmis de corpul judecătorilor e clar: există probleme reale în justiție, însă nu cele servite zilnic publicului cu titlu de adevăr absolut.
„Rezultatele principale:
CSM subliniază că datele sunt preliminare, dar mesajul judecătorilor este clar: există probleme reale, însă nu cele prezentate zilnic în mass-media ca adevăr absolut. Dezbaterea publică ar trebui să pornească de la date concrete, nu de la emoții fabricate.„
