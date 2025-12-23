Purtătorul de cuvânt al PSD dă de pământ cu Ordonanța „Trenuleț” a lui Bolojan: „Are o componentă inacceptabilă”

Alexandru Rafila critică dur proiectul Ordonanței „Trenuleț” și spune că acesta conține o prevedere „inacceptabilă”. Fostul ministru al Sănătății anunță că nu va susține ordonanța și că va depune un amendament în Parlament.

Rafila arată că ordonanța amână cu un an creșterea valorii punctului pentru medicii care lucrează în ambulatoriile de specialitate. Măsura ar fi trebuit să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026, când punctul urma să crească de la 5 lei la 6,5 lei.

”Proiectul Ordonanţei ‘Trenuleţ’ prezentat de către Guvern are o componentă care este inacceptabilă din punct de vedere profesional, dar şi din punctul meu de vedere, ca preşedinte al Comisiei de sănătate, din Camera Deputatilor, pentru că amână cu un an aplicarea unei măsuri care ducea la mărirea punctului pentru medicii care lucrează în ambulatoriile de specialitate”, a scris Alexandru Rafila pe Facebook.

Potrivit acestuia, aproximativ 10.000 de medici, adică aproape 20% din totalul medicilor din România, lucrează în ambulatorii. Rafila spune că nu poate exista reformă în sistemul de sănătate atât timp cât acești medici sunt plătiți la doar 60% din valoarea punctului acordat medicilor de familie.

„Nu poți să dezvolți serviciile ambulatorii și să menții o subfinanțare a unui sector extrem de important, în asigurarea nu numai serviciilor medicale de rutină, dar și a serviciilor preventive, pentru că discutăm că vrem să facem și prevenția și vrem să ținem și medicii în țară. ”

Rafila afirmă că ordonanța va ajunge în Parlament și că va vota împotrivă dacă prevederea nu este modificată.

„Prorogarea cu un an de zile nu face altceva decât să facă imposibilă orice reformă în domeniul serviciilor de sănătate și aici cred că trebuie foarte serios discutat atât în cadrul Guvernului cu Ministerul Sănătății, cât și în cadrul Parlamentului. De altfel, această ordonanță va ajunge și în Parlament și eu nu voi susține o astfel de poziție.”

