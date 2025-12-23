Prima pagină » Actualitate » Purtătorul de cuvânt al PSD dă de pământ cu Ordonanța „Trenuleț” a lui Bolojan: „Are o componentă inacceptabilă”

Purtătorul de cuvânt al PSD dă de pământ cu Ordonanța „Trenuleț” a lui Bolojan: „Are o componentă inacceptabilă”

Bianca Dogaru
23 dec. 2025, 21:00, Actualitate
Purtătorul de cuvânt al PSD dă de pământ cu Ordonanța „Trenuleț” a lui Bolojan: „Are o componentă inacceptabilă”

Alexandru Rafila critică dur proiectul Ordonanței „Trenuleț” și spune că acesta conține o prevedere „inacceptabilă”. Fostul ministru al Sănătății anunță că nu va susține ordonanța și că va depune un amendament în Parlament.

Rafila arată că ordonanța amână cu un an creșterea valorii punctului pentru medicii care lucrează în ambulatoriile de specialitate. Măsura ar fi trebuit să intre în vigoare de la 1 ianuarie 2026, când punctul urma să crească de la 5 lei la 6,5 lei.

”Proiectul Ordonanţei ‘Trenuleţ’ prezentat de către Guvern are o componentă care este inacceptabilă din punct de vedere profesional, dar şi din punctul meu de vedere, ca preşedinte al Comisiei de sănătate, din Camera Deputatilor, pentru că amână cu un an aplicarea unei măsuri care ducea la mărirea punctului pentru medicii care lucrează în ambulatoriile de specialitate”, a scris Alexandru Rafila pe Facebook.

Potrivit acestuia, aproximativ 10.000 de medici, adică aproape 20% din totalul medicilor din România, lucrează în ambulatorii. Rafila spune că nu poate exista reformă în sistemul de sănătate atât timp cât acești medici sunt plătiți la doar 60% din valoarea punctului acordat medicilor de familie.

„Nu poți să dezvolți serviciile ambulatorii și să menții o subfinanțare a unui sector extrem de important, în asigurarea nu numai serviciilor medicale de rutină, dar și a serviciilor preventive, pentru că discutăm că vrem să facem și prevenția și vrem să ținem și medicii în țară. ”

Rafila afirmă că ordonanța va ajunge în Parlament și că va vota împotrivă dacă prevederea nu este modificată.

„Prorogarea cu un an de zile nu face altceva decât să facă imposibilă orice reformă în domeniul serviciilor de sănătate și aici cred că trebuie foarte serios discutat atât în cadrul Guvernului cu Ministerul Sănătății, cât și în cadrul Parlamentului. De altfel, această ordonanță va ajunge și în Parlament și eu nu voi susține o astfel de poziție.”

AUTORUL RECOMANDĂ:

Recomandarea video

Citește și

CONTROVERSĂ George Simion anunță proteste și „opoziție totală” față de Guvernul Bolojan: „Trebuie o reacție mult mai apăsată din partea românilor”
21:30
George Simion anunță proteste și „opoziție totală” față de Guvernul Bolojan: „Trebuie o reacție mult mai apăsată din partea românilor”
MARIUS TUCĂ SHOW Ion Cristoiu: „Trăim o cumplită degradare a profesionalismului”
21:30
Ion Cristoiu: „Trăim o cumplită degradare a profesionalismului”
DESTINAȚII Cum se vede de sus unul dintre cele mai spectaculoase locuri din Turcia: lacurile din interiorul Parcului Național Laguna Yumurtalık din Adana
20:14
Cum se vede de sus unul dintre cele mai spectaculoase locuri din Turcia: lacurile din interiorul Parcului Național Laguna Yumurtalık din Adana
JUSTIȚIE Judecătorul Alin Ene, membru al CSM, analizează sondajul în rândul judecătorilor: „Există probleme reale în justiție, însă nu cele servite zilnic publicului cu titlu de adevăr absolut”
19:13
Judecătorul Alin Ene, membru al CSM, analizează sondajul în rândul judecătorilor: „Există probleme reale în justiție, însă nu cele servite zilnic publicului cu titlu de adevăr absolut”
ULTIMA ORĂ Guvernul adoptă ordonanța „trenuleț”. Ilie Bolojan încheie anul în glorie: tăieri fericite tuturor!
18:54
Guvernul adoptă ordonanța „trenuleț”. Ilie Bolojan încheie anul în glorie: tăieri fericite tuturor!
Mediafax
Cu cât s-au scumpit sărbătorile românilor? Fiscaliști: Masa tradițională de Crăciun, bradul și cadourile „modeste” costă 500 de euro în 2025
Digi24
Ordin de arestare pentru Gari Kasparov. Fostul campion de șah este un critic al lui Vladimir Putin
Cancan.ro
Vila Rodicăi Stănoiu ar fi fost jefuită! Ce obiecte lipsesc din averea fostei ministre a Justiției, după ce a fost amplu percheziționată
Prosport.ro
FOTO. Mădălina Ghenea le-a tăiat răsuflarea tuturor când a apărut așa la filmări
Adevarul
Dorinel Umbrărescu anunță public câți kilometri din Autostrada Moldovei vor fi gata în 2026
Mediafax
Nicușor Dan a gustat colăcei în timp ce colindătorii cântau la Cotroceni. Mirabela Grădinaru nu a cedat poftelor
Click
Cum se coace corect cozonacul. Temperatura potrivită pentru cuptorul electric și pe gaz
Digi24
VIDEO. Accident pe noul tronson al Autostrăzii Moldovei, în prima oră de la deschiderea circulației
Cancan.ro
Cum încearcă Vlad Pascu să scape de pedeapsa de 10 ani cu executare! S-a dus direct la CEDO și dă vina pe…
Ce se întâmplă doctore
Cum se menține în formă Ricky Martin, la 53 de ani! Zeul latino care sfidează timpul
Ciao.ro
Poveştile de iubire care au rămas doar o amintire! Imagini tari cu Gina Pistol, Răzvan Fodor sau Andra Măruţă şi foştii parteneri
Promotor.ro
Cele mai periculoase modificări de soft și simptomele grave pe care le provoacă motorului
Descopera.ro
Structuri misterioase detectate în Cosmos!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. – Soțul tău are o amantă tânără! Îmi pare rău!
Descopera.ro
Mesele de sărbători sunt momentul potrivit pentru a vorbi și despre istoricul medical al familiei
INEDIT Paradă inedită în fața unui spital de copii din SUA. Sute de mașini de poliție și pompieri au defilat cu girofarul pornit pentru copii bolnavi
21:31
Paradă inedită în fața unui spital de copii din SUA. Sute de mașini de poliție și pompieri au defilat cu girofarul pornit pentru copii bolnavi
Patrick André de Hillerin: Noul hit al Justiției române: Mi-e frică, mi-e frică să dorm singurică
21:00
Patrick André de Hillerin: Noul hit al Justiției române: Mi-e frică, mi-e frică să dorm singurică
CONTROVERSĂ Un stat canadian face demersuri pentru obținerea independenței. Provincia deține a 4-a cea mai mare rezervă de petrol din lume
20:56
Un stat canadian face demersuri pentru obținerea independenței. Provincia deține a 4-a cea mai mare rezervă de petrol din lume
ULTIMA ORĂ Chestionarul care distruge protestele USR/ Rezist: 98% din magistrați resimt campania anti – Justiție. Vina pentru prescripție aparține Parlamentului. Doar 1 judecător din 2.000 crede că a fost eliminat abuziv din complet
20:11
Chestionarul care distruge protestele USR/ Rezist: 98% din magistrați resimt campania anti – Justiție. Vina pentru prescripție aparține Parlamentului. Doar 1 judecător din 2.000 crede că a fost eliminat abuziv din complet
EXTERNE Kaja Kallas i-a cerut lui Trump să își ia „mâinile” de pe Groenlanda. Donald Trump: Avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională
20:10
Kaja Kallas i-a cerut lui Trump să își ia „mâinile” de pe Groenlanda. Donald Trump: Avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională
FLASH NEWS Momentul impactului. Imagini incredibile cu accidentul celui care a creat jocul Call of Duty. A murit pe loc
19:09
Momentul impactului. Imagini incredibile cu accidentul celui care a creat jocul Call of Duty. A murit pe loc

Cele mai noi