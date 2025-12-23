Kaja Kallas i-a cerut lui Trump să își ia „mâinile” de pe Groenlanda. Donald Trump: Avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională

Kaja Kallas, Înaltul Reprezentant al Uniunii Europene pentru afaceri externe, a reiterat, printr-o postare pe pagina de socializare X, sprijinul UE pentru suveranitatea Danemarcei asupra Groenlandei, în contextul noilor presiuni venite de la Washington.

Declarația lu Kallas a fost făcută după decizia președintelui Donald Trump de a-l numi pe guvernatorul statului Louisiana, Jeff Landry, în funcția de emisar special al SUA pentru Groenlanda. Această numire a fost interpretată de oficialii europeni drept o reaprindere a intențiilor lui Trump de a achiziționa sau anexa teritoriul arctic, temă pe care acesta a vehiculat-o de mai multe ori pe parcursul anului 2025.

Kallas a subliniat că Groenlanda este un teritoriu autonom în cadrul Regatului Danemarcei și că orice schimbare de statut depinde exclusiv de voința groenlandezilor și a danezilor. Șefa politicii externe a UE a clarificat în repetate rânduri că Uniunea Europeană nu negociază soarta Insulei daneze cu Statele Unite și a susținut poziția fermă a premierului danez Mette Frederiksen.

„Continuăm să fim solidari cu Danemarca și Groenlanda. Groenlanda este un teritoriu autonom în Regatul Danemarcei. Orice modificare a acestui statut este la latitudinea exclusivă a groenlandezilor și danezilor. Ne așteptăm ca toți partenerii noștri să le respecte suveranitatea și integritatea teritorială și să își respecte angajamentele internaționale, consacrate, printre altele, în Carta Națiunilor Unite și în Tratatul Atlanticului de Nord”, a menționat Kaja Kallas pe X.

Ce planuri are Trump cu Groenlanda?

Donald Trump a spus de mai multe ori că Groenlanda este esențială pentru protecția Statelor Unite și a invocate prezența tot mai mare a navelor rusești și chinezești în regiunea Arctică. Deși Trump pune accent pe securitate, insula este extrem de bogată în minerale critice necesare tehnologiilor moderne, resurse care devin accesibile pe măsură ce gheața arctică se topește.

„Avem nevoie de Groenlanda pentru securitatea națională, nu pentru minerale”, a declarat Trump reporterilor luni, la reședința sa din Mar-a-Lago. „Dacă te uiți la Groenlanda, te uiți de-a lungul coastei, vezi nave rusești și chinezești peste tot”, a spus adăugat Trump.

De când Trump s-a întors la Casa Albă în ianuarie, el a comentat în mai multe rânduri despre dorința sa pentru insula bogată în minerale, o cerere pe care Danemarca și multe alte națiuni europene au respins-o cu fermitate.

Recomandările autorului: