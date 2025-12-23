Un stat canadian face demersuri pentru obținerea independenței. Provincia deține a 4-a cea mai mare rezervă de petrol din lume

Autoritatea electorală a provinciei canadiene Alberta a aprobat oficial întrebarea pentru un posibil referendum privind separarea de Canada. În eventualitatea organizării unui referendum, canadienii sunt chemați la urne pentru a răspunde la întrebarea: „Sunteți de acord ca provincia Alberta să înceteze să mai facă parte din Canada pentru a deveni un stat independent?”.

Mișcarea separatistă, cunoscută sub numele de „Wexit” sau susținută de grupuri precum Alberta Prosperity Project, a câștigat teren pe fondul nemulțumirilor profunde față de politicile guvernului federal de la Ottawa privind industria petrolieră, taxele de carbon și transferurile fiscale între provincii.

Alberta deține a 4-a cea mai mare rezervă de petrol din lume

Alberta deține majoritatea covârșitoare a rezervelor de petrol ale Canadei (aproximativ 97%), ceea ce plasează țara pe locul al patrulea la nivel mondial, după Venezuela, Arabia Saudită și Iran. Cu toate acestea, liderii politici din Alberta consideră că legislația federală de mediu și lipsa conductelor noi de export le sabotează economia.

Aprobarea întrebării nu înseamnă că referendumul va avea loc imediat. Mitch Sylvestre, președintele asociației electorale din Partidul Conservator Unit al premierului Danielle Smith, are la dispoziție patru luni pentru a colecta puțin sub 178.000 de semnături. Totodată, experții juridici subliniază că o eventuală separare ar necesita negocieri complexe și modificări ale Constituției Canadei.

Într-un interviu, Sylvestre a declarat că, în opinia sa, Alberta trebuie să meargă pe cont propriu din cauza restricțiilor impuse de Ottawa privind producția de petrol și a perspectivelor slabe de schimbare a alegerilor federale.

Canada, al 51-lea stat al SUA?

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a sugerat de mai multe ori că cea mai bună soluție pentru problemele economice și de securitate ale Canadei ar fi să devină parte a Statelor Unite. Administrația Trump este extrem de interesată de resursele minerale critice ale Canadei, vitale pentru tehnologie și apărare, pe care le vede ca pe un activ strategic pe care SUA ar trebui să îl controleze direct pentru a reduce dependența de China.

Deși a numit Canada o „pretendentă serioasă” la statutul de stat american, Trump a clarificat în mai 2025 că este „foarte puțin probabil” să folosească forța militară pentru anexare.

