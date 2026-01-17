Ion Cristoiu: „Groenlanda este de o importanță strategică ieșită din comun”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre importanța strategică și economică a Groenlandei și care sunt motivele pentru care Donald Trump dorește ca Statele Unite să preia controlul în regiune. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Invitat în emisiunea „Marius Tucă Show”, Ion Cristoiu explică de ce Groenlanda este un punct strategic din punct de vedere geopolitic și economic, lucru care a dus la dorința Statelor Unite de a ocupa teritoriul. Fiind vorba despre o insulă cu o suprafață și o populație impresionante, dar și o poziționare geografica ce pune la dispoziție numeroase resurse naturale ce pot fi exploatate, americanii doresc să preia controlul înaintea altor mari puteri, cum ar fi cazul Chinei, explică Cristoiu.

„Avem o insulă, Groenlanda, care este sub protecția Danemarcei. Problema acestei mari insule, care este de o importanță strategică ieșită din comun, este foarte important de precizat. Groenlanda, insula aceea care are 50 de mii de locuitori, cam cât Chiajna, are următorul mare avantaj geopolitic și economic.”