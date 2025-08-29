Ion Cristoiu: „Guvernul va cumpăra două vehicule special pentru a transporta documente secrete NATO”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și publicistul Ion Cristoiu a comentat achiziția făcută de Ilie Bolojan, care ar fi cumpărat două mașini de peste 1,5 milioane de lei pentru transportul documentelor NATO. Invitatul a spus că i se pare o prostie și a povestit cum realitatea de azi îi amintește de propriile sale scrieri satirice. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.

Ion Cristoiu: „Vom avea niște mașini, scrie pe ele documente NATO?”

Marius Tucă a adus în discuție subiectul achizițiilor făcute de Bolojan, în contextul austerității. Ion Cristoiu a ironizat ideea unor mașini cumpărate special pentru transportul de documente NATO.

„Acum mie mi se pare o prostie, adică… Documentele NATO, adică ce? Le trebuie viteze? Nu știu, documente NATO. Adică vom avea niște mașini, scrie pe ele documente NATO?”, spune invitatul.

„Mi-a amintit de o proză satirică scrisă de mine”

Cristoiu a comparat situația cu o proză satirică pe care a scris-o în trecut, intitulată „Documente secrete”. În poveste, personajul principal este atât de speriat de importanța hârtiilor pe care trebuia să le ducă, încât ajunge să le uite.

„Am scris proză, mai scriu. Aveam o proză satirică. Unul care se numește „Documente secrete”. Și era unul, îl trimite de la unitatea militară să ducă niște documente. Și atât de tare îl sperie. Și el se preocupă și le uită acolo. Nu, dar nu înțeleg, adică… Documente NATO… vorbesc serios.”, afirmă publicistul.

