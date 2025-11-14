Prima pagină » Emisiuni » Marius Tucă Show » Ion Cristoiu: „ILIE BOLOJAN trebuia chemat la DNA. Procurorii, suspectează și nevestele”

Ion Cristoiu: „ILIE BOLOJAN trebuia chemat la DNA. Procurorii, suspectează și nevestele”

Serdaru Mihaela
14 nov. 2025, 13:44, Marius Tucă Show

Ion Cristoiu în emisiunea Marius Tucă Show din 13.11.2025 discută despre implicarea numelui premierului Ilie Bolojan în dosarul DNA ce investighează o rețea de influență formată din politicieni și foști membri ai Serviciilor Secrete. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

În stenogramele dosarului, Bogos se laudă că a fost chemat de Bolojan, însă anchetatorii subliniază că nu există dovezi privind implicarea directă a premierului în faptele cercetate. De asemenea, Ion Cristoiu vorbește despre faptul că DNA nu a considerat necesară urmarirea penală a lui Bolojan în acest caz, acesta fiind chemat eventual ca martor și nu suspect.

Ion Cristoiu: „Aici principala mare problemă este DNA, nu el.”

Marius Tucă: „Adică dumneavoastră spuneți că după toate relatările, Ilie Bolojan trebuia chemat la DNA?”

Ion Cristoiu: „Da și procurorii în general, suspectează si nevestele.”

Discuția mai scoate în evidență faptul că problema principală din acest context nu este Bolojan însuși, ci DNA și modul în care desfășoară anchetele și intervin în aceste cazuri.

„Deci în primul rând DNA trebuia să-l cheme obligatoriu, obligatoriu pentru că nu știe. Deci deci toată povestea, noi avem de la DNA. Nu avem o scurgere de informații. Deci, DNA-ul l-a  trimis în arest preventiv pe mituitor și pe mituit i-a dat control judiciar” , spune Ion Cristoiu

Mediafax
Cea mai bună țară din lume pentru femei. „Astăzi soțul meu este acasă gătind și făcând curățenie”
Digi24
Tatăl fetiței care a murit în cabinetul stomatologic, primele declarații: „Durerea e prea mare. Au omorât-o, asta e părerea mea”
Cancan.ro
O fetiță de aproape 2 ani a murit la o clinică stomatologică din Capitală. Ce s-a întâmplat cu ea
Prosport.ro
FOTO. Andreea Bălan, o nouă serie de fotografii mai mult decât îndrăznețe: „Ești păcatul meu”
Adevarul
Povestea celui mai misterios deținut politic din Europa. Identitatea sa nu este cunoscută cu exactitate nici după secole
Mediafax
Alertă pentru părinți: Jucării AI scăpate complet de sub control – le explică copiilor unde sunt cuțitele din casă și cum să aprindă chibrituri
Click
Nu-l iartă nici după moarte?! Mariana Moculescu refuză să meargă la înmormântarea fostului soț! Unde și când va fi înmormântat maestrul?
Digi24
Reacția cabinetului stomatologic unde a murit fetița de 2 ani. Patroana unității medicale deține un lanț de clinici
Cancan.ro
Mariana Moculescu, absentă de la înmomântarea lui Horia Moculescu! Ce mesaj a transmis: 'Fiica defunctului deține dreptul exclusiv'
Ce se întâmplă doctore
Cum arată Nadia Comăneci în costum de baie. La 64 de ani, „zeița de la Montreal” are o siluetă bine definită
Ciao.ro
Nimeni nu e fără de păcat! Vedetele din România care ţin postul Crăciunului pentru iertare
Promotor.ro
Super-oferte de Black Friday la autoturisme! Modele premium și de familie, disponibile cu prețuri speciale în noiembrie
Descopera.ro
Fuziune imposibilă detectată în Univers!
Râzi cu lacrimi
BANCUL ZILEI. Iepurașul la restaurant: – Aveți mici de cal?
Descopera.ro
Cea mai lungă tiroliană din lume: Jebel Jais Zipline, atunci când adrenalina îți șoptește „zboară”
SPORT Ce spun adversarii noștri despre TRICOLORI? Bosnia – Româna se joacă sâmbătă la Zenica
13:53
Ce spun adversarii noștri despre TRICOLORI? Bosnia – Româna se joacă sâmbătă la Zenica
JUSTIȚIE 4 arestări în dosarul „generalilor rezerviști”. Tribunalul Vaslui admite solicitările DNA
13:52
4 arestări în dosarul „generalilor rezerviști”. Tribunalul Vaslui admite solicitările DNA
ECONOMIE Consiliul Concurenței vrea să mai relaxeze examinările pentru investițiile străine strategice din România
13:35
Consiliul Concurenței vrea să mai relaxeze examinările pentru investițiile străine strategice din România
POLITICĂ CTP îl critică pe Nicușor Dan pentru poziționarea de partea magistraților, pentru numirea “urmăritului penal” Vlad Voiculescu și pentru “deconspirarea” lui Calin Georgescu: o nouă matematică prezidențială pe care nu o înteleg
13:33
CTP îl critică pe Nicușor Dan pentru poziționarea de partea magistraților, pentru numirea “urmăritului penal” Vlad Voiculescu și pentru “deconspirarea” lui Calin Georgescu: o nouă matematică prezidențială pe care nu o înteleg
POLITICĂ Bolojan vorbeşte despre relaţia cu PSD şi obiectivul coaliţiei: „Nu poţi să vii cu un concurs de frumuseţe politică. Să nu ne înjure toată lumea”
13:24
Bolojan vorbeşte despre relaţia cu PSD şi obiectivul coaliţiei: „Nu poţi să vii cu un concurs de frumuseţe politică. Să nu ne înjure toată lumea”