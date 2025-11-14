Ion Cristoiu: „ILIE BOLOJAN trebuia chemat la DNA. Procurorii, suspectează și nevestele”

Ion Cristoiu în emisiunea Marius Tucă Show din 13.11.2025 discută despre implicarea numelui premierului Ilie Bolojan în dosarul DNA ce investighează o rețea de influență formată din politicieni și foști membri ai Serviciilor Secrete. Urmăriți aici, integral emisiunea Marius Tucă Show.

În stenogramele dosarului, Bogos se laudă că a fost chemat de Bolojan, însă anchetatorii subliniază că nu există dovezi privind implicarea directă a premierului în faptele cercetate. De asemenea, Ion Cristoiu vorbește despre faptul că DNA nu a considerat necesară urmarirea penală a lui Bolojan în acest caz, acesta fiind chemat eventual ca martor și nu suspect.

Ion Cristoiu: „Aici principala mare problemă este DNA, nu el.” Marius Tucă: „Adică dumneavoastră spuneți că după toate relatările, Ilie Bolojan trebuia chemat la DNA?” Ion Cristoiu: „Da și procurorii în general, suspectează si nevestele.”

Discuția mai scoate în evidență faptul că problema principală din acest context nu este Bolojan însuși, ci DNA și modul în care desfășoară anchetele și intervin în aceste cazuri.