Ion Cristoiu: „În locul NATO se vor crea noi alianțe precum cele din Primul Război Mondial”

Într-o ediție transmisă live de Gândul, scriitorul și jurnalistul Ion Cristoiu a vorbit despre ipoteza deștrămării NATO și care ar fi garantul securității pentru România într-un astfel de scenariu.

În contextul tensiunilor dintre Statele Unite și țările NATO, se pune ipoteza deștrămării acestei organizații. Într-un astfel de scenariu, spune Ion Cristoiu, ar urma ca țările să formeze mici alianțe. Acesta ar fi un sistem similar cu cel din perioada Primului Război Mondial.

„NATO de cine ne apără? Păi nu, că în locul NATO se vor forma alianțe gen Antanta, din Primul Război Mondial. Antanta nu a fost NATO. Fiecare țară își face o alianță. Antanta și Puterile Centrale care erau țări europene, nu era NATO, nu erau constituiți. Și, prin tratate bilaterale, s-a format: Rusia, Franța, Anglia. Nu-i așa? Mă rog, Iugoslavia, de fapt Serbia. Noi nu eram. Și s-a făcut o alianță dincolo, la Puterile Centrale, a fost Austro-Ungaria, Germania și, la un moment dat, a fost Italia. În momentul în care s-a declanșat războiul, noi putem intra într-o alianță cum am intrat în Antanta.”

Întrebat care ar fi poziția României într-un astfel de scenariu, gazetarul afirmă că țara noastră s-ar orienta strategic. În perspectiva sa, această alegere va depinde strict de contextul politic în care se va afla. Aceasta poate merge mai departe alături de Statele Unite, dar și de țările europene, în funcție de poziția care o avantajează la acel moment.