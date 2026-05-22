Viorel Cataramă: „UE a greșit cu Green Deal-ul, migrația, depărtarea de religie. Unele direcții de dezvoltare a UE au fost greșite”

Într-o ediție transmisă live de Gândul a emisiunii „Marius Tucă Show”, Viorel Cataramă, om de afaceri român și membru PNL, a vorbit despre direcțiile UE de dezvoltare care au fost greșite. Urmăriți aici, integral, emisiunea lui Marius Tucă.
Invitat la Marius Tucă Show, Viorel Cataramă a vorbit despre direcțiile UE de dezvoltare care au fost greșite. Acesta spune că atât excesul pe Green Deal cât și excesul contra bisericii pot avea consecințe pe termen mediu și lung. El afirmă că România este deja afectată de situația economică gravă din Uniunea Europeană. Cataramă subliniază că nivelul de îndatorare al României nu se compară cu cel din Grecia sau Italia.
„Păi, noi suntem deja afectați de situația economică gravă sau din ce în ce mai gravă a Uniunii Europene. A pierdut pasul cu dezvoltarea lumii, care a mers pe niște direcții greșite, care a însemnat un exces pe Green Deal, un exces pe migrație, un exces contra bisericii, un exces contra familiei tradiționale. În momentul în care tu transformi bisericile în discoteci în țările Uniunii Europene, sunt niște consecințe pe termen mediu și lung. Adică totuși încerci să schimbi. Ce vreau să spun? Unele din direcțiile de dezvoltare ale Uniunii Europene, nu toate, au fost greșite. O spune și Mario Draghi, o spun și mulți analiști, o spune, inclusiv președintele nostru, Nicușor Dan. O spun lideri din Uniunea Europeană care încep să redescopere energia nucleară, energia pe bază de cărbune, încep să redescopere lucruri care le… Hai ca să fim foarte onești. Deși avem datorii mari… Totuși, gradul de îndatorare a României este departe de ce a fost în Grecia sau de ce este în Italia. Deci suntem undeva peste 60%. Nu există riscul să ajungem în incapacitate de plată. A spus-o și guvernatorul Mugur Isărescu.”, a declarat omul de afaceri.